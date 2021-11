Roma, 7 novembre 2021 - Aggiornamenti sui dati del Covid in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e con i dati in arrivo dalle Regioni. Numeri influenzati dal giorno non lavorativo, ma che confermano la tendenza a un peggioramento della situazione rispetto a qualche settimana fa. È del 4% l'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale e del 6% (con un aumento dell'1%) quella in area medica non critica negli ospedali, sotto alle soglie fissate dagli indicatori rispettivamente del 10% e del 15%, secondo i dati dell'Agenzia Nazionale dei Sistemi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 6 novembre. Due le regioni che hanno raggiunto la soglia per le intensive, le Marche con l'11% in crescita - era all'8% l'1 novembre scorso - e il Friuli Venezia Giulia al 10%. Nelle due regioni i ricoveri in area medica non critica sono però sotto la soglia di diversi punti percentuali: le Marche sono al 6% e il Friuli Venezia Giulia al 9% (+1% sul giorno precedente). I dati di occupazione più alti in area medica si registrano in Calabria con il 12% (+1%), nella provincia di Bolzano con l'11% ma in discesa di un punto percentuale, e in Valle d'Aosta che ha registrato un balzo in avanti del 7% portandosi sull'11%.

Sommario

Zona gialla in Italia: ragioniamo sui dati. Quali regioni rischiano e da quando

L'occupazione delle terapie intensive

Abruzzo (4%), Basilicata (0%), Calabria (5%), Campania (3%), Emilia- Romagna (4%), FVG (10%), Lazio (6%), Liguria (4%), Lombardia (3%), Marche (11%), Molise (3%), Pa Bolzano (3%), Pa Trento (2%), Piemonte (3%), Puglia (4%), Sardegna (3%), Sicilia (5%), Toscana (5%), Umbria (8%), Valle d'Aosta (0%), Veneto (4%).

I ricoveri in area medica

Abruzzo (5%), Basilicata (8%), Calabria (12%), Campania (8%), Emilia- Romagna (4%), Friuli Venezia Giulia (9%), Lazio (7%), Liguria (5%), Lombardia (5%), Marche (6%), Molise (3%), Pa Bolzano (11%), Pa Trento (4%), Piemonte (3%), Puglia (5%), Sardegna (3%), Sicilia (9%), Toscana (5%), Umbria (6%), Valle d'Aosta (11%), Veneto (3%).

Covid, la nuova mappa Ecdc: altre 5 regioni tornano in giallo

Vaccino, terza dose, pillola anti Covid

Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, conferma a UnoMattina in famiglia, che entro la settimana arriverà l'ok per la terza dose di vaccino sotto i 60 anni. Quanto alla pillola anti Covid in arrivo dalla Gran Bretagna aggiunge che dovrebbe arrivare "molto a breve, nel giro di pochissime settimane". Sulla vaccinazione dei bambini, Locatelli auspica di partire per la fascia 5/11 anni a dicembre, non appena l'Ema avrà approvato il siero e l'Aifa avrà dato il via libera per l'Italia. Infine sull'eventuale il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico spiega che "l'Italia sta meglio di tanti altri paesi europei, anche se bisogna insistere con la campagna vaccinale e tenere sempre la guardia alta".

"Se non ampliamo il numero di vaccinati con la prima dose e se non somministriamo rapidamente la terza avremo una risalita forte, più di quella che vediamo ora. Avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio", ha avvertito Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, in un'intervista a Repubblica. "Di sicuro però la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate proprio grazie ai vaccini, che comunque un po' proteggeranno", ha assicurato Ricciardi. Per quanto riguarda le resistenze di alcuni genitori al vaccino per i bambini, Ricciardi suggerisce di spiegare "loro che i vaccini sono sicuri e protettivi e che il rischio di contrarre l'infezione e di ammalarsi resta altissimo": "D'altra parte", ha ricordato, "la stragrande maggioranza dei vaccini viene somministrata proprio in età pediatrica". Sull'annuncio che sono in arrivo nuovi farmaci contro il Covid, Ricciardi ha avvertito che "il vaccino resta lo strumento fondamentale, evita la malattia". "E' positivo che ci siano farmaci efficaci, ma hanno uno scopo diverso, cioè la cura. E tra l'altro sono enormemente più costosi", ha osservato, "non ce li potremmo permettere per milioni di persone e comunque usare solo quelli significherebbe avere più morti e malati. Sono due strumenti da integrare. Anche se abbiamo gli antibiotici, non smettiamo di usare il vaccino contro la meningite batterica".

Le Regioni / Lombardia

Con 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in leggera discesa allo 0,7%. Restano stabili a 47 i ricoveri in terapia intensiva mentre negli altri aumentano di sei e arrivano a 338 ricoverati. Sono invece tre i deceduti, che portano il totale da inizio pandemia a 34.201. Secondo il report della Regione, a Milano si sono registrati 227 casi, di cui 92 in città, a Brescia 90, a Varese 87, a Monza 76, 34 a Bergamo, 29 a Como, 28 a Lodi, 26 a Lecco, 25 a Mantova e Pavia, 16 a Cremona, 10 a Sondrio. Trenta altri sono in fase di verifica e 12 riguardano altre province.

Rimangono sempre alti i casi di Covid accertati in Veneto: nelle ultime 24 ore: sono 708 i nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 484.946. Il bollettino regionale segnala inoltre 2 decessi che portano a complessivi 11.854 vittime. Sono 12.616 gli attuali positivi, 513 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La situazione clinica è in lieve aumento, con 243 ricoverati in area non critica (+8) e 50 (+3) nelle terapie intensive.

In Toscana sono 373 i contagi (351 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 9.398 tamponi molecolari e 18.883 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.499 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.697, +4,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 298 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano poi 2 nuovi decessi, un uomo e una donna, un'eta' media di 83,5 anni.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.149 tamponi molecolari sono stati rilevati 176 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,19%. Sono inoltre 12.525 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,23%). Totale contagi quindi 205. Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 115. Va precisato che, per ragioni tecniche legate al sistema informativo, i tamponi eseguiti presso laboratori pubblici sono aggiornati alle ore 15 di ieri, sabato 6 novembre. I decessi complessivamente ammontano a 3.875.

Sono 166 i nuovi casi positivi in Puglia su 16.895 test eseguiti nelle ultime ore. Due le persone morte. I nuovi casi di positività sono così distribuiti: in provincia di Bari 41, nella Bat 15, nel Brindisino 26, in provincia di Foggia 41, nel Leccese 26, in provincia di Taranto 15, un residente fuori regione, uno in provincia in via di definizione. Sono 3.447 le persone attualmente positive, 146 sono ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva.

Altri 102 nuovi casi di Covid in Umbria e una nuova vittima nell'ultimo giorno ma scendono i ricoverati in ospedale: 48, due in meno, sei dei quali, erano sette, in terapia intensiva, tutti a Terni mentre quella di Perugia torna a essere senza pazienti con il virus. Sono stati invece 54 i guariti e salgono così a 1.418 gli attualmente positivi, 47 in più. Sono stati analizzati 1.754 tamponi e 8.589, per un totale di 10.343 test e un tasso di positività pari allo 0,98 per cento (0,85 sabato).

Le altre Regioni

In Molise sono 36 i contagi, in Basilicata 25.