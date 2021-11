Roma, 5 novembre 2021 - La quarta ondata del Covid si sta facendo sentire in Italia soprattutto sul fronte dei nuovi casi di Coronavirus: i contagi giornalieri segnalati dal bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile sono cresciuti notevolmente, arrivando ieri a sfiorare quota 6mila. Aumenta, in maniera più contenuta, anche la pressione ospedaliera: dopo i boom di ricoveri registrati a inizio settimana la crescita è rallentata, ma c'è qualche dato che preoccupa. In Veneto per esempio l'occupazione delle terapie intensive è aumentata del 50% in 7 giorni. Ricoveri e rianimazioni sono due dei tre parametri decisivi per l'eventuale passaggio in zona gialla. Questa settimana non dovrebbero esserci novità in tal senso, ma vanno tenute d'occhio soprattutto due regioni. Il terzo parametro è l'incidenza: tutte le regioni sono a rischio moderato, ma, come certificato dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, a livello nazionale l'incidenza sta crescendo così come l'indice Rt che è tornato sopra l'1.

"I numeri dell'Italia sono tra i migliori, abbiamo un tasso di incidenza in crescita ma migliore degli altri Paesi", ha rassicurato il ministro della Salute Roberto Speranza. Guardando alla Germania che oggi ha registrato un nuovo record di contagi la differenza è netta: l'incidenza settimanale tedesca su 100mila abitanti è di 169,9, mentre quella italiana è a 53.

Per fronteggiare questo nuovo tentativo del Covid di rialzare la testa, che il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha definito "pandemia dei non vaccinati" riprendendo l'espressione utilizzata dal ministro tedesco Spahn, è necessario proseguire con le vaccinazioni. In Italia l'86,45% ha fatto la prima dose di vaccino e l' 83,3% delle persone vaccinabili ha completato il ciclo. Si punta soprattutto ad accelerare con la terza dose, che, oltre a fragili e operatori sanitari, sarà presto estesa a over 60 e a chi ha ricevuto il monodose J&J.

Regioni / Veneto

Situazione da tenere monitoranta in Veneto, dove sono 792 i positivi al Coronavirus (ieri 734) scoperti nelle ultime 24 ore con incidenza 0,78% su 100mila tamponi effettuati. Oggi si registra anche un decesso che porta a 11.842 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I ricoverati totali sono 280 (+7): 234 (+6) in area medica e 46 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 381 i nuovi casi di positività al Coronavirus, l'1,2% di 7.959 tamponi molecolari e 22.990 tamponi antigenici rapidi effettuati. Oggi si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 68 anni. Gli attualmente positivi sono 6.245, +2,6% rispetto a ieri: tra loro i ricoverati sono 298 (-2), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi in Puglia su 20.339 test effettuati sono stati individuati 251 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 23 in quella di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 37 in provincia di Lecce, 48 in provincia di Taranto. Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso. Attualmente sono 3.227 le persone positive: tra queste 143 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Venti dei 383 tamponi molecolari effettuati in Basilicata hanno dato esito positivo.