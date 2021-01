Roma, 8 gennaio 2021 - Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri) oggi arriva nel giorno in cui torna la suddivisione dell'Italia nella mappa colorata: Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto e Calabria entrano da domenica 11 gennaio in zona arancione mentre nessuna regione entra in zona rossa e tutte le altre mantengono il giallo. I dati del bollettino di oggi sono importanti per capire l'andamento della curva del contagio dopo le feste di Natale (qui i dati di ieri 7 gennaio). E c'è da dire che finora i numeri non sono per nulla confortanti. Lo si ricava anche dal report dell'Iss che ha reso noto il monitoraggio settimanale dell'Indice Rt: quello nazionale sale all'1.03. Dodici regioni sono considerate a rischio alto.

Positivo al Covid il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il 5 gennaio il ministro si è sottoposto a un tampone: un controllo di routine a scopo precauzionale, dal momento che D'Incà non aveva alcun sintomo. Oggi è arrivato l'esito: il ministro risulta positivo.

Ci sono novità sul fronte dei vaccini: secondo uno studio scientifico, il vaccino Pfizer-Biontech sarebbe efficace contro le varianti del Coronavirus. La Ue intanto ne ha acquistate altre 300 milioni di dosi. Mentre la Gran Bretagna ha autorizzato l'impiego del vaccino di Moderna.

Il bollettino Covid di oggi

Qui i dati aggiornati non appena resi pubblici.

La tabella in Pdf

Qui la tabella con i dati regione per regione appena disponibile.

Le regioni / Veneto

Sono 3.388 i positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (280.719 dall'inizio dell'emergenza). I dati della Regione Veneto registrano un leggero calo dei ricoverati a 3.345 (-22 rispetto a ieri). Salgono invece i decessi, +106 rispetto a ieri, per un totale dall'inizio della pandemia ad oggi di 7.263.

Marche

Sono 564 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Dei 564 nuovi casi, 167 sono in provincia di Macerata, 112 in quella di Pesaro Urbino, 103 in quella di Ancona, 77 in provincia di Fermo, 60 in quella di Ascoli Piceno e 45 fuori regione.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati processati 11.020 test e registrati 1.349 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 338 in provincia di Foggia, 120 in provincia di Lecce, 268 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione e un caso di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 27 decessi.

Basilicata

In Basilicata sono 174 i nuovi positivi. Risultano guarite 41 persone, con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.276. Non è stato registrato alcun nuovo decesso.

Alto Adige

In Alto Adige sono 482 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore. Sei i decessi.

Le altre notizie di oggi

Lorella Cuccarini positiva al Covid

Weekend 9-10 gennaio in zona arancione: cosa si può fare

Regione Lombardia: fuori Gallera

I vaccinati italiani: numeri in tempo reale