Roma, 8 gennaio 2021 - E' il gran giorno del cambio di colore delle regioni dopo la lunga parentesi delle festività di Natale. Oggi l'Istituto superiore di sanità (Iss) renderà noto il monitoraggio settimanale con i nuovi numeri dell'indice di contagiosità Rt decisivi per la classificazione delle regioni nelle tre fasce (gialla, arancione e rossa). Sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza, a firmare le ordinanze che ridisegneranno la mappa colorata dell'Italia.

Vediamo dunque come stanno attualmente le cose e quali regioni rischiano il passaggio in zona arancione e addirittura in zona rossa. La prima novità da tenere in considerazione è che, considerato l'andamento dell'epidemia (qui i dati del 7 gennaio) è che si finirà in zona arancione con un indice Rt uguale a 1 e in zona rossa con un in dice Rt pari o suoperiore a 1.25. Sempre tenendo conto anche degli latri parametri.

In attesa del decisivo rapporto dell'Iss si può anticipare comqunue che mezza Italia rischia di finire da lunedì 11 in zona arancione. Ieri tutte le regioni avevano un rischio moderato quindi a fare la differenza sarà proprio l'indice di contagiosità. Ieri l'Emilia Romagna era a 1.05, a 1.07 il Veneto, oltre l'1 la Calabria e la Lombardia. Quindi rischio zona arancione per Emilia Romagna (qui le parole del governatore Bonaccini). Veneto, Lombardia e Calabria potrebbero addirittura finire in zona rossa. Lazio e Liguria a cavallo tra zona gialla e arancione. Mentre Toscana, Friuli Venezia Giulia e Molise potrebbero restare in zona gialla.

Zona arancione significherà bar e ristoranti chiusi, negozi aperti, divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune mentre all'interno cel nostro Comune potremo muoverci senza autocertificazione. Resta attivo il coprifuoco: dalle 22 alle 5 vietato uscire di casa se non per moticvi di lavoro, salute o necessità.