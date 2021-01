Roma, 7 gennaio 2021 - La curva dei contagi Covid torna a cresce, come evidenziano anche i dati della Fondazione Gimbe, che rilevano una crescita del 27%, dopo sei settimane consecutive di calo. Il nuovo bolettino sul Coronavirus in Italia, come ogni giorno, va a comporsi con i dati che arrivano dalle Regioni. Per quanto riguarda i vaccinati, sono 322.943 le dosi somministrate in Italia, secondo il dato aggiornato a questa mattina. I vaccinati sono 196.661 femmine e 126.282 maschi, suddivisi tra 274.669 operatori sanitari, 30.488 unità di personale non sanitario e 17.786 ospiti di Rsa. La regione che ha somministrato la maggior parte delle dosi ricevute è il Veneto (84,4%), davanti alla Toscana (79,9%) e al Lazio (67,2). Intanto oggi è tornata la zona gialla (rafforzata), ma nel weekend si tornerà in arancione.

Il bollettino del 7 gennaio

Le regioni / Veneto

Il Veneto registra 3.596 nuovi contagi e 43 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 277.331, quello dei decessi a 7.157. La pressione sugli ospedali resta alta. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.978 (-1), mentre sale il numero dei malati nelle terapie intensive, 389 (+15).

Toscana

"I nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati", comunica il presidente delle Regione Toscana, Eugenio Giani, nel consueto aggiornamento mattutino su Facebook. Sono invece 3.002 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 22,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.085 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.500, +0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 973 (12 in più rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (stabili). Si registrano, oggi, 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne, con un'età media di 82,7 anni.

Marche

Sono 346 nelle Marche i positivi rilevati nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Sono stati testati 3.009 tamponi: 2.188 nel percorso nuove diagnosi (di cui 972 'molecolarì e 1.216 nello screening con percorso Antigenico) e 821 nel percorso guariti "con un rapporto positivi/testati pari al 15,8%". Dei positivi nel percorso nuove diagnosi 165 sono in provincia di Ancona, 81 nel Maceratese, 24 in provincia di Pesaro Urbino, 26 in provincia di Ascoli Piceno, 19 nel Fermano e 31 fuori regione. "Nel Percorso Screening Antigenico - comunica la Regione - sono stati effettuati 1.216 test e riscontrati 30 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare): il rapporto positivi/testati è pari al 2"». Tra i 346 positivi delle nuove diagnosi 40 persone con sintomi.