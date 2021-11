Roma, 29 novembre 2021 - Caleranno sicuramente oggi i contagi Covid in Italia nel bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Ogni lunedì, infatti, i tamponi processati diminuiscono per l'effetto weekend, e scendono contestualmente i nuovi casi di Coronavirus segnalati. Lo confermano i numeri in arrivo dalle Regioni. Occhi puntati quindi sui dati relativi ai decessi, ieri dimezzati rispetto al picco registrato sabato, e alla pressione ospedaliera: ieri si è registrato un nuovo balzo dei posti letto occupati nei reparti ordinari e secondo, l'analisi settimanale dell'Istituto superiore di Sanità, negli ultimi sette giorni il tasso di aumento dei ricoveri in terapia intensiva è triplicato.

Sommario

Sul fronte ospedaliero sono importanti anche i dati Agenas, soprattutto in ottica zona gialla: il Friuli Venezia Giulia è già in giallo e l'Alto Adige, che ha superato la soglia dei ricoveri (saliti al 18%) e balla sul filo del limite per le terapie intensive (10%), potrebbe colorarsi dalla prossima settimana. Restrizioni saranno imposte anche in zona bianca per il periodo delle feste: lunedì prossimo entrerà in vigore in tutta Italia il Super Green pass e sindaci chiedono l'imposizione delle mascherine all'aperto per il periodo natalizio.

Zona gialla: chi rischia. Ricoveri, ecco le Regioni oltre la soglia.

Intanto rimane l'allerta per la variante Omicron. La nuova mutazione, emersa in Sudafrica, è già stata rintracciata in diversi Paesi europei. In Italia sono 4 le persone risultate positive all'Omicron: l'imprenditore casertano rientrato dal Mozambico, considerato il 'paziente zero' e la sua famiglia. L'Organizzazione mondiale della Sanità in una nota ha definito "molto elevato" il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante, nonostante "ad oggi non sono stati segnalati decessi" e oggi è prevista una riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7.

Variante Omicron, ceo di Moderna: mesi per adattare il vaccino

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Sono 1.265 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato che risente della consueta riduzione domenicale del numero dei tamponi processati. Il bollettino regionale segnala 6 vittime che portano a 11.953 il totale dei deceduti da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 29.786. Sul versante clinico restano invariati i ricoveri in area non critica (513), mentre sono in aumento di 5 i pazienti in terapia intensiva (98).

Sono 1.223 i nuovi casi di positività riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di circa 20mila tamponi messi a referto. Mentre i casi attivi tornano a superare quota 20mila (il 96,4% in isolamento domiciliare), aumentano i ricoverati che sono 69 in terapia intensiva (sette in più di ieri) e 660 negli altri reparti Covid (28 in più di ieri). Si contano anche sette decessi.

In Piemonte sono 456 i nuovi casi di Covid, 4 i morti. Con l'esito di 45.401 tamponi diagnostici, di cui 41.606 antigenici, il tasso di positività è pari all'1%. Dei 456 nuovi casi gli asintomatici sono 320, cioè il 70,2%. In terapia intensiva un paziente in più rispetto a ieri, il numero complessivo sale a 34, negli altri reparti +22, numero totale a 379. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.570, i nuovi guariti 282.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana sono 328 su 12.610 test di cui 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,60% (8,6% sulle prime diagnosi). Ma più numerosi sono stati nelle ultime 24 ore i guariti, 602, tant'è che gli attualmente positivi scendono a 8.829, di cui 260 ricvoerati in area medica e 51 in terapia intensiva (+5). Oggi non si registrano decessi.

Aumenta ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Alto Adige: ora sono 12, due in più rispetto ad ieri, il che porta la Provincia di Bolzano sempre più verso la zona gialla. Crescono anche i pazienti nei reparti ordinari che sono 93 (+2). Nelle ultime 24 ore si registrano 256 nuovi casi, rilevati sulla base di 1.243 tamponi molecolari e 4.047 test antigenici, e una vittima (1.240 in totale).

L'1,3% dei 15.601 test processati in Puglia ha dato esito positivo: si tratta di 209 casi di cui più della metà rilevati in provincia di Foggia. Seguono per nuovi casi Lecce, Bari, Brindisi, Taranto e Barletta-Andria-Trani. Nelle ultime 24 ore inoltre non si registra nessun decesso per cui il totale delle vittime rimane fermo a 6.883. Gli attualmente positivi sono 4.104 di cui 137 ricoverati nei reparti ordinari e 20 in terapia intensiva.

Sono 181 i nuovi casi individuati oggi in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio su 2.328 tamponi molecolari sono stati rilevati 156 contagi con una percentuale di positività del 6,7%. Sono inoltre 5.830 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 25 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 291 (+15).

Effetto domenica sulla rilevazione dei positivi nelle Marche: meno tamponi processati e di conseguenza meno positivi. I nuovi casi sono 181 su 1.252 tamponi esaminati del percorso diagnostico screening con un tasso di positività del 14,5%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 3 vittime (3.152 da inizio pandemia). Sono 107 (+5) i pazienti ricoverati negli ospedali: 24 in terapia intensiva, 29 in semi-intensiva e 54 (+1) nei reparti ordinari.

Solo tre casi in Basilicata, quattro in Molise. Due decessi e 26 contagi in Umbria.