Napoli, 29 novembre 2021 - Anche la famiglia del paziente zero è positiva alla variante Omicron, lo rende noto la Regione Campania. La moglie e i due figli dell'imprenditore casertano 40enne, trovato positivo al ritorno da un viaggio in Mozambico, sono asintomatici. La conferma è arrivata al termine del sequenziamento relativo al paziente campano e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia.

Variante Omicron, sintomi e vaccini: cosa sappiamo finora

I tempi rapidi del sequenziamento possibili grazie alla tecnologia NGS, di cui è dotato il laboratorio del Ospedale Cotugno, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore. Con una nota il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha ringraziato "il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento. Seguiremo con la massima attenzione questo caso, specie per il tracciamento".

Ieri il paziente zero era stato intervistato dal giornale radio Rai: "Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia". E aveva aggiungo parlando di moglie e figli: "Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo lieve". Anche i suoceri sono positivi al Covid, ma non si sa ancora se alla variante sudafricana.

Intanto la Asl di Caserta, nell'ambito del tracciamento dei contatti, ha messo in quarantena le due classi della scuola elementare frequentate dai due figli del manager, e anche le insegnanti.

Variante Sudafricana: primo caso in Italia identificato in Campania

Variante isolata a Milano, è allarme. Ecco perché Omicron fa paura