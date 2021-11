Roma, 29 novembre 2021 - E' allarme per la variante Omicron del SarsCov2 in tutto il mondo. Il Paesi del G7 si preparano: "E' altamente trasmissibile: serve un'azione urgente", ammoniscono i ministri della Salute riuniti oggi in un vertice straordinario.

Ue, 33 casi

Sulla diffusione fa il punto l'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control): ad oggi si contano 33 casi diagnosticati in 8 paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo). Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, con voli che hanno fatto scalo in altre destinazioni tra l'Africa e l'Europa. Si tratta di pazienti asintomatici o lievi. Fuori dell'Ue i paesi che hanno segnalato persone positive alla nuova variante sono Australia, Botswana, Canada, Hong Kong, Israele, Sudafrica e Regno Unito".

Stati Uniti, è "allerta avanzata"

Il consigliere della Casa Bianca per la pandemia Anthony Fauci ha spiegato che gli Usa sono "in stato d'allerta avanzato" . Parlando alla Abc il noto virologo ha messo in guardia dal rischio di una quinta ondata di Covid 19, invitando ancora una volta gli americani a vaccinarsi e a sottoporsi al richiamo senza attendere lo sviluppo di un vaccino specifico contro la variante Omicron, "di cui - ha detto - forse potremmo anche non aver bisogno".

Mentre il Canada conferma i primi casi, il Giappone richiude agli stranieri le frontiere, aperte (solo per motivi di affari e studio) appena tre settimane fa. In totale sono 44 i Paesi che hanno imposto restrizioni temporanee ai viaggi da e per l'Africa meridionale nel tentativo di limitare i contagi legati alla nuova variante. Tra questi ci sono l'Italia, gli altri membri della Ue, Gran Bretagna, Hong Kong, Nuova Zelanda, ma anche Ruanda e Marocco.

Covid in Italia: dati e contagi del 29 novembre

Oms: "Rischio diffusione molto elevato"

La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata, osserva l'Organizzazione mondiale della sanità, in una scheda tecnica inviata ai 194 Stati membri. Per l'Oms, dunque, "potrebbero esserci futuri picchi di Covid-19, che potrebbero avere gravi conseguenze, a seconda di una serie di fattori, incluso il luogo in cui potrebbero verificarsi tali picchi". Il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante Omicron è comunque valutato dall'Oms come "molto elevato", sebbene "ad oggi non sono stati segnalati decessi legati" a questa mutazione del virus.

L'Oms insiste ad accelerare la copertura vaccinale "il più rapidamente possibile", specialmente tra le categorie a rischio. Per quanto riguarda la chiusura delle frontiere, invece, invita a "utilizzare un approccio basato sul rischio per adeguare le misure di viaggio internazionali in modo tempestivo".

Sei casi in Scozia

Sei casi di variante Omicron sono stati rilevati per la prima volta in Scozia. Sono in corso di tracciamento i contatti di ciascuno dei sei positivi, al fine di stabilire l'origine del contagio. Quattro casi sono stati rilevati nella contea di Lanarkshire e gli altri due nella 'grande Glasgow'. Secondo il vice primo ministro scozzese John Swinney, i contagiati non hanno avuto contatti con persone che abbiano viaggiato in Africa, "segno che deve esserci un grado di trasmissione comunitaria di questo ceppo particolare di virus in assenza di un legame diretto con i viaggi nella zona dell'Africa australe per alcuni di questi casi", ha sottolineato alla Bbc, aggiungendo che "ciò ci pone naturalmente sfide supplementari riguardo all'interruzione della propagazione". Tre altri casi di variante Omicron sono stati già registrati in Inghilterra: nella città di Nottingham, a Chelmsford e su una persona che si era recata a Londra ma ha successivamente lasciato il Paese.

Omicron anche in Austria

La variante è arrivata anche in Austria, precisamente in Tirolo. A darne conferma ufficiale, il giorno dopo che si era ipotizzato il caso, il ministero della Salute austriaco. Secondo Elmar Rizzoli, capo della task force Covid-19 in Tirolo, tutte le persone che sono state in contatto con il soggetto sono state immediatamente isolate.