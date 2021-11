Roma, 30 novembre 2021 - Mentre l'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, ritiene che i vaccini esistenti siano meno efficaci contro la variante Omicron, da Israele arriva invece un segnale opposto. I primi dati, dichiara il ministro della Salute, mostrano che con 3 dosi di vaccino Pfizer si è protetti. Bancel invece ritiene che ci vorranno mesi prima che le aziende farmaceutiche possano produrre altri vaccini specifici per la nuova variante. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, nella quale ha parlato di un "calo sostanziale" dell'efficacia. Intanto l'Ema prova a rassicurare, spiegando che i vaccini restano lo strumento chiave e che per l'autorizzazione di Novavax è questione di settimane. "Contro Omicron bisogna vaccinare di più", "i vaccini continuearanno a proteggere", sono altri due passaggi chiave dell'agenzia Ue.

Bancel ha spiegato che l'elevato numero di mutazioni di Omicron sulla proteina spike, che il virus utilizza per infettare le cellule umane, e la rapida diffusione della variante in Sudafrica, suggeriscono che i vaccini attuali potrebbero essere modificati il prossimo anno. "L'efficacia non può essere allo stesso livello avuto con la variante Delta": è questo, a detta dell'ad, il parere di molti scienziati con i quali si è consultato, in attesa di dati più certi. L'ad ha spiegato inoltre che "Moderna e Pfizer non possono produrre miliardi di dosi la prossima settima, è matematicamente impossibile. Ma possiamo avere i miliardi di dosi entro l'estate? Sicuro", ha detto Bancel.

Secondo l'ex commissario della Fda, Scott Gottlieb, ora nel consiglio di amministrazione di Pfizer c'è invece "un ragionevole grado di fiducia nella protezione che l'attuale ciclo di vaccini può garantire con tre dosi", mentre per il presidente Usa, Joe Biden, Omicron è "un motivo di preoccupazione ma non di panico". Biden ha assicurato inoltre che i consulenti medici del governo "credono che i vaccini continueranno a fornire un grado di protezione contro la forma grave della malattia". Tuttavia, Bancel ha spiegato che la preoccupazione degli scienziati deriva dal fatto che 32 delle 50 mutazioni della nuova variante sono sulla proteina spike, su cui si concentrano gli attuali vaccini per rafforzare il sistema immunitario. Finora gran parte degli esperti, ha aggiunto Bancel, pensava che una variante così altamente mutata non sarebbe emersa per altri uno o due anni.

L'Ema intanto prova a rassicurare. "Stiamo ancora valutando con attenzione", ma se necessario, a causa della nuova variante Omicron "abbiamo i piani di emergenza. Siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave". Sono le parole di Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia, nel suo intervento al Parlamento europeo, che ha aggiunto: "Sappiamo che i virus mutano e siamo preparati. Abbiamo in vigore delle linee guida che consentono alle compagnie farmaceutiche di avere un percorso accelerato" per i vaccini adattati alle varianti. Ma ha sottolineato: "Credo che dobbiamo essere molto cauti adesso, non sappiamo ancora se sia necessario". Comunque è stato spiegato che serviranno 3 o 4 mesi.

Intanto nel mondo continuano a spuntare nuovi casi di Omicron. Sull'isola di Reunion si registra il primo contagio francese. Caso anche in Giappone, proprio nel giorno di chiusura delle frontiere: si tratta di un uomo arrivato a Tokyo dalla Namibia. Le autorità britanniche hanno rilevato altri tre casi di contagio della sudafricana in Scozia: il totale delle infezioni nel Paese legate alla variante sale così a 14.

L'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha rilevato oltre 40 casi della variante Omicron finora registrati nell'Ue, sottolineando che tutti i casi confermati fino a oggi mostrano sintomi di malattia lieve o sono asintomatici.