Roma, 30 novembre 2021 - Torneranno a salire oggi i contagi Covid in Italia segnalati dal bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Succede ogni martedì quando, esaurito l'effetto weekend, vengono processati molti più tamponi. Sono da leggere in questo senso quindi gli oltre 2mila casi di Coronavirus registrati in Veneto, mille in più rispetto a ieri, e tutti i dati in arrivo dalle Regioni. Quello che preoccupa è però la crescita dei posti letto occupati nelle terapie intensive e il consistente aumento dei ricoveri ordinari, che da due giorni crescono di oltre 130 unità.

Proprio la situazione ospedaliera, assieme all'incidenza ormai oltre i 50 casi per 100mila abitanti in diverse Regioni, condanna l'Alto Adige alla zona gialla. Come annunciato oggi dall'assessore provinciale alla Sanità, Thomas Widmann, da lunedì 6 dicembre la provincia autonoma di Bolzano raggiungerà il Friuli Venezia Giulia nella fascia con più restrizioni.

Intanto continuano ad arrivare numeri drammatici dalla Germania dove nelle utlime 24 ore sono stati registrati altri 45mila contagi e quasi 400 morti. "Vanno ridotti i contatti", ha detto il prossimo vice-cancelliere Robert Habeck sul canale pubblico ZDF e ha aggiunto: "Si chiama, va detto ad alta voce, contenimento per i non vaccinati". Una linea dura contro i "no-vax" è stata scelta anche in Grecia, dove gli over 60 che non si sottopongono alla somministrazione dovranno pagare una multa di 100 euro al mese e in Austria dove dal primo febbraio scatterà l'obbligo vaccinale e la sanzione per gli inadempienti potrebbe raggiungere "i 7.200 euro".

Regioni / Veneto

Continuano a aumentare i numeri Covid in Veneto. Sono 2.362 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore e si registrano anche 10 vittime. Dato l'alto numero di tamponi eseguiti, 138.491, l'incidenza dei nuovi positivi resta bassa all'1,70%. Gli effetti più preoccupanti si vedono sugli ospedali. I pazienti sono 658, 47 più di ieri: di questi 553 (+40) sono ricoverati nei normali reparti medici, e 105 (+7) nelle terapie intensive. Prosegue anche la crescita dei soggetti attualmente positivi e delle persone isolamento domiciliare, 30.849 (+ 1.063).

In Toscana sono 521 i nuovi casi di Covid scoperti nelle ultime 24 ore da 9.477 tamponi molecolari e 29.050 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,4%. Oggi si registrano anche 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni. Gli attualmente positivi sono 9.033, +2,3% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 317 (6 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno).

In Alto Adige si registrano 470 contagi, di cui 154 rilevati con tamponi molecolari e 316 con test antigenici. Il Ministero della Salute ha stabilito, infatti, che se il numero di infezioni aumenta in modo significativo, i risultati dei test antigenici non devono più essere confermati con un test molecolare. Nelle ultime 24 ore non si è verificato nessun decesso per Covid. Resta stabile la pressione ospedaliera sia nelle terapie intensive (12 pazienti) sia nei reparti ordinari (93).

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su un totale di 31.090 test e tamponi sono state riscontrate 457 positività, pari all'1,46%. Nel dettaglio, su 6.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 345 nuovi contagi (5,45%); su 24.755 test rapidi antigenici 112 casi (0,45%). Oggi si registrano 9 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24 (-1), mentre i pazienti in altri reparti sono 290 (-1).

Sono 283 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Puglia, l'1,24% dei 22.714 test processati. Taranto è la provincia in cui si conta il numero più alto di contagi (+70); seguono le province di Lecce, Foggia, Bari, Brindisi e Barletta-Andria-Trani. Nelle ultime 24 ore non si registra nessuna vittima per cui il bilancio dei deceduti resta fermo a 6.883 da inizio pandemia. Sono 4.116 gli attualmente positivi di cui 136 (-1) ricoverati nei reparti ordinari Covid e 21 (+1) in terapia intensiva.

In Umbria 68 nuovi positivi e un decesso. Nessuna vittima invece in Basilicata dove si registrano 39 contagi.