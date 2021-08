Roma, 28 agosto 2021 - Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia. Preoccupa il boom di nuovi casi in Sicilia, che proprio per l'esplosione dei contagi (ieri 1.681, qui i dati di tutte le regioni) da lunedì tornerà in zona gialla, mentre tutta la penisola si prepara alle nuove regole sul Green pass, che dal 1° settembre diventerà obbligatorio anche su treni, aerei e a scuola.

Intanto dal report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che aumentano i positivi fra le persone con età superiore a 60 anni rispetto alla settimana precedente (14,7% vs 13,2% fra il 2 e il 15 agosto 2021). Si registra inoltre un aumento dell'età mediana negli ultimi quattordici giorni che arriva a 33 anni. Da fine giugno poi si è osservato un aumento dell'incidenza settimanale nella popolazione di età fra 0 e 40 anni.

Nell'ultima settimana, sebbene il dato non sia ancora consolidato, si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza nelle fasce 10-19 e 20-29 che però risulta ancora superiore a 100 casi per 100.000 abitanti, mentre sono in aumento i casi nelle fasce di età superiori a 40 anni. L'analisi della variazione dell'incidenza a 14 giorni per 100.000 abitanti, per fasce di età, del periodo 9 - 22 agosto 2021 rispetto al 26 luglio - 8 agosto 2021 mostra una diminuzione della crescita nelle fasce di età 10-19 e 20-29. Si osserva invece un aumento dell'incidenza nelle ultime due settimane nelle restanti fasce di età.

Il bollettino Covid del 28 agosto

Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).

Frenano invece i nuovi casi in Toscana: nelle ultime 24 ore sono 601 su 14.511 test di cui 8.653 tamponi molecolari e 5.858 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,14% (9,7% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi contagi rilevati erano stati di più (752) su 14.332 test di cui 8.615 tamponi molecolari e 5.717 test rapidi. Anche il tasso dei nuovi positivi era stato più alto: 5,25%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 40 anni circa. Registrati 4 nuovi decessi, che portano il totale a 7.003. Le persone ricoverate sono complessivamente 460 (13 in più rispetto a ieri), 47 in terapia intensiva (+1). Le persone complessivamente guarite sono 251.517 (697 in più). Dall'inizio dell'epidemia sono 270.006 i casi di positività al Coronavirus in regione.

Oggi in Puglia su 15.321 test sono stati individuati 304 casi positivi: 77 in provincia di Bari, 45 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 35 in provincia di Brindisi, 51 in provincia di Foggia, 68 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 9 di provincia in via di definizione. Inoltre si è registrato anche un decesso. Attualmente sono 4.646 le persone positive, 238 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 263.031 a fronte di 3.249.481 test eseguiti, 251.683 sono le persone guarite e 6.702 quelle decedute

Le altre regioni

In Basilicata sono stati processati 1.101 tamponi molecolari, di cui 57 sono risultati positivi.