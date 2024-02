Cos’è successo ad Adani? Il video messaggio ambiguo: “Mi consegno alla giustizia”

Roma, 16 febbraio 2024 – I fan di Daniele Adani sono in apprensione dopo il videomessaggio del commentatore sportivo apparso in una sua storia su Instagram in cui l’ex calciatore dice che sparirà per qualche settimana perché sta per “consegnarsi alla giustizia”. Il messaggio è rivolto proprio ai suoi follower con i quali l’ex calciatore si scusa per aver “estorto il concetto di servilismo”.

Adani non spiega esattamente quello che è accaduto, ma nella story dice:

“Non è facile per me, sono davanti alla Questura. Il motivo per cui mi consegnerò alla giustizia dovevo spiegarvelo anche attraverso questo videomessaggio perché vi devo chiedere sucsa perché ho cercato in questi mesi di estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così aperta, libera spiritualmente, è la parte più grave che potessi fare”.

“Giusto mettersi nella mano della giustizia – conclude quindi Adani – Se non avrete più notizie di me per qualche settimana saprete perché. Non potevo fare altrimenti dovevo dirvelo di persona. Vi devo chiedere scusa e ne pagherò le conseguenze”.

Il videomessaggio è di ieri: da quel momento Adani non ha più postato nulla su Instagram.