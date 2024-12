Roma, corteo contro il ddl sicurezza. “Siamo 50mila”. Schlein: “Giù le mani dal diritto allo sciopero”

Roma, 14 dicembre 2024 - E’ partito a Roma il corteo contro il ddl sicurezza e il governo. "Oggi a Roma c'è il sole. Siamo tantissimi, più di 250 realtà. Siamo circa cinquantamila, un fiume di persone", ha detto Simona Biffignandi della rete 'A pieno regime' che ha promosso il corteo a cui hanno aderito circa 250 realtà associative.

Partito da piazzale del Verano, il corteo arriverà in piazza del Popolo.

“A pieno regime contro il ddl Paura", è scritto in uno striscione. E dietro un grande manifesto con l'immagine dipinta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che bacia Benito Mussolini. Tanti i cartelli e gli striscioni: "Dittatura senza democrazia, senza libertà, senza sicurezza", uno di questi. "La repressione serve solo a rinforzare e unire le oppressioni. No ddl paura", il grande manifesto sul camion che apre il corteo: "Se voi fate il fascismo, noi seminiamo resistenza: no ddl paura".

Tra le bandiere che sventolano quelle della Cgil, di Arci, dei Cobas, e della Palestina. Al corteo che arriverà a piazza del Popolo hanno aderito Cgil, Anpi, Arci. Dei partiti Avs, Pd, M5s, Rifondazione. E anche movimenti per i migranti, come la rete No Cpr, i movimenti per la Casa, gli ambientalisti, gli antiproibizionisti, compresa la filiera produttiva della cannabis light, Libera dalle mafie, le realtà Lgbtqi+.

"Abbiamo occupato la facoltà di Lettere alla Sapienza per un percorso che stiamo costruendo con tutte le altre università d'Italia contro il ddl sicurezza, che noi abbiamo rinominato 'ddl paura', ha affermato Tommaso, studente di sociologia dell'Università Sapienza, e nei collettivi aderenti alla Rete 'no' ddl sicurezza che ieri sera hanno occupato la facoltà di Lettere e che ora si sono uniti alla manifestazione.

"Oggi in piazza tantissimi e tantissime contro un ddl della paura, contro una destra che ha come obiettivo quello di cancellare i diritti di libertà e il diritto al dissenso. Contro questo progetto noi ci siamo e li contrasteremo. Si fermino dalle parti del governo e della sua maggioranza", ha affermato Nicola Fratoianni di Avs arrivando al corteo.

Intanto, Elly Schlein ha rivendicato il diritto allo sciopero durante l’assemblea nazionale del Pd: "Giù le mani dal diritto costituzionale di sciopero, ha tuonato la segretaria dem.