Roma, 6 maggio 2020 - Parola d'ordine, fare i test. La Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, sul fronte della prevenzione, inizia con questa strategia almeno in due regioni, la Toscana e il Veneto. Entrambe le regioni vogliono coinvolgere i medici di famiglia e i pediatri. In Toscana si punta sui test sierologici, dai risultati più veloci (in "10 minuti") con l'intento di tracciare e trattare il più precocemente possibile i nuovi casi di contagio. In Veneto, che ha effettuato molti test fin dall'inizio, si estende ai medici la possibilità di prescrivere anche il tampone oro-faringeo, in modo da velocizzare l'iter per i cittadini.

FOCUS / Pronto e presto disponibile test rapido salivare: responso in pochi minuti

Coronavirus, le tre T della Toscana

Il governatore toscano Enrico Rossi spiega così le sue intenzioni: "Avevamo promesso lo screening di massa rispetto alla diffusione del coronavirus e abbiamo deciso di organizzarlo. Seguiremo bene le tre 't': testare, trattare e tracciare. Vogliamo testare quanto più possibile la popolazione, trattarla e se sarà necessario tenerla in isolamento o quarantena e poi tracciarla per tenere sotto controllo la situazione. Di fatto abbiamo preso la stessa linea presa dal governo nazionale. L'ordinanza prevede che si allarghi l'area di categorie a cui fare i test sierologici".

E a che punto sono? "Di test sierologici al momento ne abbiamo già fatti circa centoventimila - continua Rossi - cinquantamila di questi attraverso il servizio sanitario regionale". Gli esiti, finora, sono i seguenti: "ogni 10.000 test sierologici sono circa 300 le persone che risultano positive; queste a loro volta vengono sottoposte a tampone, e 50 hanno la conferma che sono positive".

Inoltre, in base alla nuova ordinanza, in Toscana i medici di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti test sierologici. "Il medico - ha detto Rossi - può decidere di usarlo come verifica di post-malattia, ordinandolo come fa con qualsiasi altra prescrizione di prelievo del sangue. Bisogna andare agli uffici che fanno il prelievo: in 10 minuti si ha l'esito". In caso di positività, ha poi ricordato il presidente della regione, si dovrà contattare un numero verde per prendere appuntamento per il tampone di conferma.

E Stefania Saccardi, assessore regionale alla salute, sottolinea: ''Abbiamo lanciato questa campagna che non ha pari in Italia che ci consentirà di trattare in modo precoce i possibili contagi, per la loro salute ma anche riducendo la diffusione del virus''. L'esito del test sierologico rapido di acquisisce in pochi minuti. Dopodiché, chi risultasse positivo, dovrà chiamare un numero verde, 8006560, per sottoporsi al tampone. ''Sarà effettuato in poche ore - assicura Saccardi - e al massimo in ventiquattro ore sarà comunicato l'esito''. Nel frattempo la persona dovrà naturalmente, in via precauzionale, evitare contatti con altre persone.

Veneto, tamponi da medici di base e pediatri

Come funziona invece in Veneto? Con una delibera approvata nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, la Giunta ha ampliato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone orofaringeo collegato al coronavirus.

"Si tratta di una procedura esente ticket - sottolinea Lanzarin - che si effettua inserendo uno specifico codice, denominato 5G1, nel momento della compilazione della ricetta dematerializzata. Per semplificare le cose alla gente, questa operazione di immissione del dato nel sistema informatico non sarà più eseguibile solo da parte del medico specialista di area di igiene e sanità pubblica, ma anche dai medici di medicina generale e dal pediatri di libera scelta. Non sarà quindi più necessaria la prescrizione specialistica". Nel campo del quesito diagnostico della prescrizione andrà inserita la specificazione 'tampone per ricerca SARS-CoV2'.

