Roma, 17 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. La situazione pandemica in Italia sembra migliorare: secondo la Fondazione Gimbe tutti gli indicatori sono scesi negli ultimi sette giorni e stando alle prime anticipazioni del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sono in calo sia l'indice Rt sia l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti. E scendono leggermente, a livello nazionale, anche i tassi di occupazione dei reparti ordinari e delle rianimazioni. Questi ultimi tre indicatori però superano la soglia limite in Calabria, che quindi sembra destinata a passare in zona gialla, dove già c'è la Sicilia. Rimangono in zona bianca invece tutte le altre regioni, compresa la Sardegna che era stata a rischio nelle ultime settimane.

Intanto ieri è stata la giornata decisiva per l'estensione del green pass al lavoro: la certificazione verde dal 15 ottobre sarà obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati (compresi colf, baby sitter, partite Iva e lavoratori che offrono i loro servizi occasionalmente). Chiariti i dubbi legati alla validità e al costo dei tamponi, che saranno offerti a prezzo calmierato, e al licenziamento, che come specificato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, non sarà collegato alle sanzioni per il mancato possesso del green pass. Restano però ancora alcuni nodi da sciogliere entro metà ottobre, in primis, come funzioneranno i controlli, affidati dal Governo ai datori di lavoro.

In Toscana oggi ci sono 494 nuovi casi su 18.241 test, di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi. Si registrano anche 9 morti e 650 guariti. Nelle ultime 24 ore il tasso dei nuovi positivi raggiunge il 2,7% sul totale dei test e il 7,7% in relazione alle nuove diagnosi. Lieve aumento della pressione ospedaliera: i ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 402 (quattro in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (due in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 278.581 i contagi accertati, 262.919 le guarigioni e 7.095 i decessi. Sul versante delle quarantene, in base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie, calano a 8.165 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (-169), mentre aumentano a 11.666 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (+15)

Sono 463 i nuovi casi di Covid in Veneto, dove si registrano anche quattro decessi nelle ultime 24 ore. Calano gli attualmente positivi (12.456, -88 rispetto a ieri), ma crescono i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 265 (+4), e di 7 unità il numero di pazienti in terapia intensiva (57).

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.482 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 175 casi positivi, inoltre ci sono stati 5 decessi. Attualmente sono 3.246 le persone positive, 176 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 266.881 a fronte di 3.510.485 test eseguiti, 256.871 sono le persone guarite e 6.764 quelle decedute.

In Alto Adige, 63 nuovi casi, in Molise sono 8 e 34 in Basilicata. L'Abruzzo registra 81 positivi e zero decessi.