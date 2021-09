Roma, 16 settembre 2021 - L'estensione del Super Green Pass a tutte le categorie di lavoratori - privati o pubblici che siano - porta con sè numerosi temi collaterali che sono oggetto dei febbrili summit delle ore che precedono la firma del governo sul decreto che dal 15 ottobre renderà la certificazione verde obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati (sembra anche per mondo del volontariato, colf e baby sitter compresi). Tra ieri e oggi il confronto tra governo, regioni e sindacati è diventato molto acceso in materia di tamponi, soprattutto dopo che i sindacati ne avevano chiesto la gratuità e Draghi ha risposto picche (qui i dettagli sul costo dei test).

Ma oggi durante la cabina di regia le alcune Regioni hanno avanzato una richiesta: e cioè di allungare la validità del tampone da 48 a 72 ore. Il perché è ovvio: Il Green pass si ottiene non solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid entro i sei mesi precedenti, ma anche esibendo un tampone fatto nelle 48 ore precedenti che dia esito negativo. Chiaro che allungarne la validità a 72 ore va incontro a chi non è vaccinato e fa il tampone per ottenere la certificazione verde. Tampone quindi che dure rebbe un giorno in più.

Il governo ha accolto l'istanza delle Regioni e ha deciso di formulare un quesito al Comitato tecnico scientifico prima di prendere una decisione.

E nel corso del consiglio dei ministri, il ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha chiesto che appunto il tampone molecolare ai fini del Green pass sia portato da 48 a 72 ore.