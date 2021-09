Roma, 16 settembre - È il d-day del decreto Green pass. Dopo la cabina di regia, iniziata con circa mezz'ora di ritardo intorno alle 11, nel pomeriggio il testo arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri: la firma è attesa entro sera. Draghi tira dritto: quello che uscirà dal Cdm sarà un decreto unico che estende l'obbligo di Green pass ai lavoratori pubblici e privati. Il certificato, ricordiamo, testimonia l'avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione dalla malattia o un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Al momento sono circa 18 milioni i lavoratori interessati dal provvedimento: di questi si stima che 4,1 non siano in possesso del certificato verde.

L'entrata in vigore è prevista tra il 10 e il 18 ottobre, il giorno esatto è uno di quei dettagli su cui il Governo sta limando in queste ore (dovrebbe partire dal 15, ma non è ancora sicuro). La misura dovrebbe rimanere valida fino al 31 dicembre, data in cui termina lo stato di emergenza.

Chi non è in possesso del certificato verde incorrerà in sanzioni dal quinto giorno successivo alla scadenza/assenza del Green pass: il lavoratore verrà sospeso e non riceverà retribuzione. Ma conserverà il posto, al momento viene esclusa l'ipotesi licenziamento. Per quanto riguarda le multe, restano alcuni scogli da superare. La soluzione più quotata prevede che sia chi non effettua il controllo, sia chi non ha il certificato, incorra in una multa che va dai 400 ai 1000 euro. Ma c'è una seconda versione del testo su cui si lavora in cui la sanzione amministrativa viene prevista solo per il controllore e non per chi ha trasgredito all'obbligo. Il nodo verrà sciolto solo quando uscirà il decreto.

Altra questione su cui il testo del decreto Green pass è chiamato a fare chiarezza è quella dei tamponi. Chi non vuole vaccinarsi non ha altre possibilità che fare un test tre volte alla settimana, con una spesa che varia da 250 a 300 euro al mese. Sindacati e Lega sono allineati su un inedito fronte comune per chiedere che sia fissato per lo meno un prezzo calmierato. Le forze di Governo, escluso appunto il Carroccio, sono contrarie e temono che rendere gratuiti i tamponi sia un disincentivo alla vaccinazione di chi ancora non l'ha effettuata. Tra le ipotesi quella di prevedere una fase iniziale con costo del tampone fissato a 15 euro (dai 22-25 attuali). Il periodo di test 'scontati', transitorio, potrebbe durare tra il mese e il mese e mezzo.

Non saranno i medici aziendali a effettuari i controlli del Green pass. "Non tocca a noi controllare i certificati – spiega l’Anma, l’associazione di categoria -, non è un documento sanitario e non rappresenta una ‘misura di sicurezza’ per il datore di lavoro. E non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass". Sarà quindi il datore di lavoro l'incaricato di verificare i certificati, con la probabile istituzione di un addetto preposto al controllo.

L’estensione del Green pass a tutti i lavoratori, pubblici e privati, non comporta la cancellazione del protocollo siglato l’anno scorso dai sindacati, dalle imprese e dal ministero del Lavoro. Dunque, in ufficio e in fabbrica, restano obbligo di mascherina, distanziamento, sanificazione accurata, misura della temperatura corporea e così via, uso dello smart working, ecc.

Mensa, sciopero a Cuneo

Green pass obbligatorio per la mensa aziendale e alla multinazionale Itt di Barge, che produce nello stabilimento in provincia di Cuneo pastiglie e impianti frenanti per il settore automotive, scatta lo sciopero. Due ore per ogni turno di lavoro, ad oltranza fino a quando non verrà ristabilito il "diritto alla mensa", dicono i sindacati. Che, però, presto si troveranno di fronte all’estensione del Green pass agli ingressi.