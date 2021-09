Roma, 16 settembre 2021 - Ore cruciali per il nuovo decreto Green Pass che renderà il certificato verde obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e per i privati. La strada è tracciata e dopo l'incontro di ieri con i sindacati Draghi guiderà oggi il Cdm che porterà alla firma del decreto, in vigore con ogni probabilità dal 15 ottobre. L'attenzione si sposta già sulle sanzioni, ovvero su cosa rischiano i circa 4,1 milioni di lavoratori che, stando, alle ultime stime, sono attualmente sprovvisti di Green Pass.

Sospensione dal lavoro

Le bozze del decreto circolano da ieri, le ultime indiscrezioni confermano che la sospensione scatterà dopo cinque giorni di accesso sul posto di lavoro senza il certificato (che, ricordiamo, valida l'avvenuta vaccinazione anti Covid, la guarigione dalla malattia o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti). Da quel momento lo stipendio verrà congelato fino a quando il dipendente non sarà in grado di esibire il Green Pass e tornare alle sue mansioni. Durante il periodo di sospensione l'azienda non dovrebbe essere soggetta a contributi, unica differenza con le sanzioni nel mondo della scuola.

Nelle ultime ore si fa largo l'ipotesi dell'obbligo per le farmacie di adeguarsi alla convenzione per un prezzo calmierato dei test: si ragiona sugli 8 euro per i minorenni e per chi fa attività di volontariato, 15 euro per i maggiorenni. Il costo non calmierato si aggira mediamente tra i 22 e i 25 euro.Tamponi gratuiti, invece, per chi non può fare il vaccino.

Per evitare la sospensione, insomma, basterà fare un tampone una volta alla settimana (con esborso di 15 euro). Ma attenzione: chi si presenterà al lavoro sprovvisto di Green pass verrà considerato come assente ingiustificato. Sarebbe questa, secondo fonti di agenzia, una delle ultime novità emerse dalla cabina regia di stamattina con Draghi.

Capitolo multe: se il dipendente accede al lavoro eludendo il controllo e viene beccato nella sua postazione sprovvisto di passaporto, la sanzione diventa pecuniaria e disciplinare. Sia nel pubblico, sia nel privato. Si va dai 400 ai mille euro. Fino a ieri questa norma era in dubbio (si parlava di sanzione solo ai danni l'azienda per omesso controllo).

Chi controlla

Spinosa questione anche quella relativa a chi controllerà il Green pass. Se per gli statali sarà probabilmente il dirigente pubblico, più fumosa la questione nel settore privati. I medici aziendali si sono chiamati subito fuori, la responsabilità sarà a carico del datore di lavoro. Che, si presume, individuerà una figura interna o esterna preposta alla verifica. In ogni caso, saranno le singole amministrazioni pubbliche e le aziende a stabilire le linee guida su come effettuarla. Chi invece dovrà vigilare sull'omesso controllo saranno le autorità di polizia o gli ispettori del lavoro.