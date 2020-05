Roma, 14 maggio 2020 - Appuntamento alle 18 con il bollettino della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus. Come ogni giorno, saranno diffusi i dati di oggi, 14 maggio, su contagi, morti e guariti. Ieri la curva epidemica è tornata a piegare verso il basso con un incremento di 888 nuovi casi, mentre sono tornati a salire lievemente i decessi (195). "La Fase 2 è fondamentale perché ci sta traghettando verso un relativo ritorno alla normalità. Siamo sempre discretamente preoccupati, guardiamo come un incubo all'indice R con zero che deve restare sotto l'1. Serve grande prudenza e ragionare settimana per settimana", ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid 19, annunciando dalla prossima settimana "un'indagine che coinvolgerà 150mila persone in oltre 2mila comuni per comprendere la distribuzione a livello nazionale del contagio". Ieri il premier Conte ha annunciato la raffica di incentivi previsti con il Decreto Rilancio: dal bonus vacanze, al bonus bici a quello baby sitter. Opportunità che il governo offre a imprese in difficoltà e famiglie che devono fare i conti con l'emergenza.

Il bollettino del 13 maggio

Il bollettino di oggi

I dati dalle 18

Il bollettino dalle regioni

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 522 positivi al coronavirus e 111 decessi. In totale il conto sale a 83.820 contagiati e 15.296 decessi. Ieri i casi positivi erano stati 394, due giorni fa 614. I decessi, invece, rispettivamente 69 e 62. I tamponi processati oggi sono stati 14.080, dato che porta il totale a 538.243. I guariti sono 653 (30.009 dall'inizio dell'epidemia).

