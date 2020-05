Roma, 13 maggio 2020 - Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento dei contagi da Coronavirus in Italia, che ieri hanno registrato una risalita. Intanto dopo il via libera alla riapertura di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e centri estetici, adesso resta il nodo palestre e circoli sportivi. Il ministro Vincenzo Spadafora parla di una possibile ripresa per lo sport di base per il 25 maggio, "forse prima".

I dati del 12 maggio

Lombardia

Sono 394 più di ieri le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia (che in totale sono 83.298) a fronte di 10.919 tamponi processati. Nella provincia di Milano si registrano 105 casi in più di ieri. I morti sono saliti a 15.185 a causa dei 69 decessi odierni. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: 307 in terapia intensiva (-15) e 5.007 negli altri reparti (-215).

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna il numero di casi di positività al Covid-19 sale a 26.979, 52 in più rispetto a ieri: di nuovo uno fra gli aumenti giornalieri più bassi mai registrati finora. Le nuove guarigioni oggi sono 329 (16.572 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -299, passando dai 6.801 registrati ieri agli odierni 6.502. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 10.070, fra i più alti nel Paese. Si registrano infine 20 nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 3.905.

