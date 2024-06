Genova, massacrati in casa insieme al cane. Fermato il fidanzato della figlia

Genova, 11 giugno 2024 – Un’aggressione a scopo di rapina, si era pensato in un primo momento. Poi l’indagine sulla coppia massacrata a Celesia ha subito imboccato la pista del delitto familiare. In poche ore la svolta, con il fermo del genero dei due coniugi.

Agguato in casa

Angelo Imporzani, 65 anni, e Karis Dupres, 62 anni, sono vivi ma in gravi condizioni dopo l’agguato. Sono stati colpiti con un’arma da taglio alla testa e alle braccia nella notte fra il 9 e il 10 giugno da qualcuno che si è introdotto nella loro casa di Celesia, nel comune di San Colombano Cernetoli, in provincia di Genova. Chi li ha aggrediti ha ucciso il loro cane, probabilmente con la stessa arma, e poi è scappato con l’auto di famiglia.

L’auto rubata

La macchina è stata ritrovata in un bosco a poca distanza dall’abitazione, qualche ora dopo. Dentro c’era una roncola, che è con tutta probabilità l’arma utilizzata per ferire la coppia.

A dare l'allarme è stata una vicina che intorno alle 22 di domenica ha sentito le urla della donna e ha quindi chiamato i carabinieri. I militari sono entrati in casa e hanno trovato Imporzani e Dupres feriti, il cane ucciso, allarmando i soccorsi. Sulle prime è stata fatta l’ipotesi della rapina, un tentativo di furto finito nel sangue. Ma appunto, solo “un tentativo”. Dalla casa infatti non mancava nulla, a parte l’auto. Circostanza che ha subito indirizzato gli inquirenti verso un’altra pista.

Il blitz nel bosco

I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei figli della coppia, Daniel e Giulia. Da qui probabilmente i sospetti verso il fidanzato della giovane. I militari lo hanno rintracciato oggi in un rifugio di Santo Stefano d'Aveto, con un blitz sono entrati bloccandolo. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, quando ha visto gli uomini dell’Arma è scoppiato a piangere.

Le minacce al cane

L’uomo è stato interrogato in procura, è stato successivamente accompagnato in carcere a Marassi. Il movente? Secondo le prime informazioni, non si rassegnava alla fine della relazione: aveva infatti scritto alla ragazza alcuni messaggi minacciando la madre e il cane.

Marito e moglie sono ricoverati in prognosi riservata al San Martino di Genova.