Cop28, la classifica dei Paesi sull’impegno per il clima: l’Italia scende dal 29° al 44° posto

Dubai, 8 dicembre 2023 – L'Italia retrocede nella classifica delle perfomance climatiche dei principali Paesi del Pianeta e perde ben 15 posizioni, scendendo dal 20° al 44° posto. A dirlo è il rapporto annuale di Germanwatch, Can e NewClimate Institute, realizzato in collaborazione con Legambiente per l'Italia e presentato oggi alla Cop28 in corso a Dubai.

Cop28: la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Emirati Arabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Ansa)

Il risultato è dovuto soprattutto al rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (37° posto della specifica classifica) e per una politica climatica nazionale (58° posto della specifica classifica) fortemente inadeguata a fronteggiare l'emergenza.

Scorrendo la classifica del CCPI (Climate Cahnge Performance Index) si scopre comunque che le prime posizioni sono vuote, questo perché – viene segnal nessun paese si comporta abbastanza bene in tutte le categorie dell’indice da raggiungere un punteggio complessivo molto elevato. Così se in vetta si piazzano Danimarca (4° posto), Estonia (5°) e Filippine (6°), in fondo ci sono i Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili come Emirati Arabi Uniti (65/o), Iran (66°) e Arabia Saudita (67°). La Cina, maggiore responsabile delle emissioni globali, rimane stabile al 51° posto e gli Usa (secondo emettitore) perdono 5 posizioni piazzandosi al 57° posto.