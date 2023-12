Record di Co2 in atmosfera, mai stata così alta negli ultimi 14 milioni di anni. Previsioni catastrofiche per il clima del futuro

Roma, 8 dicembre 2023 – La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. La sua variazione nel corso della storia. Le previsioni di innalzamento della presenza di Co2 sulla Terra. Il legame fra il gas serra e le temperature. Le previsioni per la fine del secolo. Sono gli elementi di uno studio internazionale i cui risultati non lasciano sperare nulla di buono per il futuro del pianeta.

Il riscaldamento globale

La concentrazione di Co2 nell'atmosfera ha raggiunto livelli record: è la più alta degli ultimi 14 milioni di anni con le sue 420 parti per milione (ppm), un aumento di circa il 50% rispetto alle 280 ppm che caratterizzavano la fine del 1700.

Lo ha scoperto uno studio durato sette anni, che ha coinvolto più di 80 ricercatori da 16 paesi e che ha ricostruito l'andamento della Co2 negli ultimi 66 milioni di anni.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Science e guidata dall'Università americana della Columbia, indica che entro la fine del secolo potremmo raggiungere una concentrazione di 600 ppm o anche più: le conseguenze provocherebbero molteplici effetti a cascata che influenzerebbero il clima per migliaia di anni.

Gli autori dello studio, coordinati da Bärbel Hönisch, non hanno raccolto nuovi dati ma hanno riesaminato tutti gli studi pubblicati finora sull'argomento, escludendo quelli incompleti o ormai obsoleti alla luce delle nuove scoperte.

Hanno quindi calcolato l'andamento della Co2 in un periodo che risale fino a 66 milioni di anni fa, confrontandola anche con i dati disponibili sulle temperature. In questo modo, i ricercatori sono arrivati a stabilire quella che chiamano la 'sensibilità del sistema terrestre’: secondo questa misura, si prevede che un raddoppio nella concentrazione di Co2 riscalderà il pianeta di ben 5-8 gradi, una stima più alta di quelle fatte finora.