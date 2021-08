Roma, 4 agosto 2021 - Attesa per il bollettino di oggi sul Covid in Italia. Nel pomeriggio i dati sul Coronavirus, diffusi da ministero della Salute e Protezione Civile, aggiorneranno su nuovi casi (ormai in gran parte attribuibili alla variante delta), morti, tamponi effettuati e attualmente positivi. Ma l'indicatore più significativo è quello relativo alla situazione negli ospedali diventati paramentro chiave per definire i colori delle regioni: negli ultimi giorni i ricoveri sia nelle terapie intensive sia nei reparti non critici sono in aumento. Preoccupano in particolare Sardegna e Sicilia che sono a rischio zona gialla: il tasso di occupazione delle terapie intensive nelle due regioni è rispettivamente 10% e 11%.

Intanto con l'avvicinarsi del 6 agosto resta al centro del dibattito il green pass. Da venerdì il certificato verde sarà obbligatorio, anche in zona bianca, per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, accedere a piscine e palestre e partecipare a eventi, spettacoli e concerti. Restano accessibili senza carta verde invece gli alberghi ad eccezione però di alcuni spazi. Sempre in tema green pass sono ore decisive per la scuola: ormai manca poco più di un mese alla ripresa delle lezioni e per poter tornare alla normalità si pensa all'ipotesi di introdurre l'obbligo certificazione verde per i docenti.

Sono stati 779 i nuovi contagi Covid registrati con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore, un numero che conferma un trend del virus in salita. Anche il numero delle vittime viene aggiornato, con un decesso in più. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 4.438.968, quello dei morti a 11.644. I soggetti attualmente in isolamento sono 12.980 (+ 233). Sul fronte ospedaliero salgono i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali, 169 (+9), mentre resta stabile a 19 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

In Toscana si rilevano 765 contagi su 9.440 tamponi molecolari e 4.846 antigenici rapidi. Il tasso dei positivi raggiunge così il 5,4% in relazione al totale dei tamponi e l'11,4% in relazione alle nuove diagnosi.Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 6.921 vittime dall'inizio dell'emergenza mentre le guarigioni sono 235. Lieve aumento della pressione ospedaliera: i ricoverati nelle aree Covid sono 198 (+5 rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (due in meno). Andamento a due facce delle quarantene: salgono a 8.343 gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare (+523), ma scendono a 12.315 le persone in sorveglianza attiva in conseguenza di contatti con casi infetti (-64).

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 236 casi su 12.668 test effettuati, con un'incidenza dell'1,86%. I nuovi positivi sono 98 in provincia di Bari, 44 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Foggia, 23 nella provincia Bat, 22 in provincia di Taranto, 15 in provincia di Brindisi, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Il totale dei casi positivi in Puglia sale così a 256.704, mentre sono 2.729 gli attualmente positivi in regione.

Le altre regioni

Nessun decesso e 32 nuovi contagi in Alto Adige. Sono 53 i casi rilevati in Basilicata nelle ultime 24 ore.