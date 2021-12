Roma, 28 dicembre 2021 - Esaurito l'effetto festività sui tamponi tornano a correre i contagi Covid in Italia. In attesa del bollettino nazionale del ministero della Salute con i dati su nuovi casi, morti, ricoveri e terapie intensive che sarà diffuso nel pomeriggio, stanno già arrivando i primi numeri. E non sono per niente rassicuranti: in Veneto e in Toscana è stato registrato il record giornaliero di nuovi positivi dall'inizio delle pandemia e i dati sono in crescita in tutte le regioni.

Con la variante Omicron che si sta diffondendo e il netto aumento di casi, il governo sta valutando una riduzione della quarantena, almeno per i vaccinati con tre dosi, per non paralizzare il Paese. Domani è atteso il parere del Comitato tecnico scientifico, ma Alessandro Vergallo, presidente nazionale degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, avvisa: "Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare a ridurre la quarantena per i contatti di un positivo. Ma sono scelte che deve fare la politica, tenendo conto anche di un equilibrio con le attività economiche e sociali del Paese".

Nuovo boom di contagi in Veneto: sono 7.403 i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, il record dall'inizio della pandemia. Le vittime sono 29 e portano a 12.3336 i morti totali. I soggetti attualmente positivi sono 75.971. Migliora la situazione degli ospedali: i pazienti ricoverati sono 1.164 (-49) in area medica e 170 (-7) in terapia intensiva.

Sono 4.453 i nuovi casi di Covid rilevati in Toscana, il 7,8% dei 17.058 tamponi molecolari e 40.400 tamponi antigenici rapidi effettuati. Gli attualmente positivi sono 36.135, +12% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 600 (+31), di cui 80 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 6 decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 82,8 anni.

Oggi in Puglia si registrano 1.957 nuovi casi, il 4% dei 50.072 test, e non si registrano decessi. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Bari (546) e Lecce (507), seguono le province di Foggia (224), Taranto (206), Brindisi (191) e Barletta-Andria-Trani (191). Delle 13.880 persone attualmente positive 199 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Finito l'effetto festività, con meno tamponi processati, tornano a correre i contagi nelle Marche. Sono 1.098 i positivi rilevati nell'ultima giornata su 9.596 tamponi del percorso diagnostico screening e 6.741 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 11,4%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 21.553 tamponi processati sono state riscontrate 737 nuove positività. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 contagi (6,77%) e su 14.934 test rapidi antigenici 289 casi (1,93%). La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 (19,67%). Nelle ultime 24 ore si registrano 4 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (-1), mentre i pazienti in altri reparti 283 (-1).

In Alto Adige tornano a salire i nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 502 contagi a fronte di 15.059 tamponi processati. Due i decessi: le vittime complessive salgono a 1.300 dall'inizio della pandemia. Cala leggermente la pressione sugli ospedali: sono 87 (-5) i pazienti nei normali reparti e 18 (-1) i ricoverati in terapia intensiva. I pazienti postacuti nelle strutture private convenzionate sono invece 49.

In Molise 24 casi.