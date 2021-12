Gerusalemme, 28 dicembre 2021 - Covid e variante Omicron: in tutta Europa esplodono i contagi. La Francia ha registrato più di 180mila casi in 24 ore, la Gran Bretagna ha sfiorato quota 130mila.

Il premier Bennett, che si trova in isolamento, il secondo, dopo che sua figlia è entrata in contatto con un contagiato, ha avvertito che “la tempesta accadrà, non possiamo impedirla”. “Quello che possiamo fare eèproteggere ogni essere umano”, difesa ottenuta grazie ai vaccini e ai nuovi farmaci già acquistati da Israele. Secondo i primi studi, la variante Omicron rappresenta già il 60% dei nuovi casi e si propaga rapidamente tra i 1.600 nuovi contagi di media giornaliera che sta registrando Israele. Ieri lunedì 28 dicembre i nuovi casi hanno raggiunto il massimo in tre mesi, mentre quelli gravi sembravano rimanere stabili con la variante Omicron che prende piede.

Sospinti dalla variante Omicron, i nuovi contagi di Covid-19 in Israele hanno raggiunto il massimo da tre mesi (ma i casi gravi sembrano rimanere stabili). Ciononostante il premier ha annunciato una modifica alle norme sulla quarantena per coloro che entrano in contatto con un positivo: secondo le nuove linee guida, chiunque sia completamente vaccinato ed esposto a un positivo, indipendentemente dal ceppo della variante, dovrà rimanere in quarantena solo fino a quando non risulterà negativo a un test molecolare; ma una volta fuori dall’isolamento, non potrà frequentare eventi di massa o luoghi con popolazione fragile, come le case di cura, per i successivi 10 giorni.

Sono più di 180.000 i contagi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia, un nuovo record dall’inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie. Il Paese aveva superato i 100.000 casi per la prima volta il giorno di Natale.

Il Regno Unito ha riportato 129.471 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record da inizio pandemia. I decessi legati al nuovo Coronavirus sono 18, secondo i dati dell’ultimo bollettino ufficiale. I casi non comprendono i dati di Scozia e Irlanda del Nord per via di diversi metodi di raccolta dei contagi durante il periodo natalizio. Intanto, in Inghilterra i ricoveri sono aumentati del 38,3% in sette giorni e sono al livello dei primi di marzo. A Londra, l’epicentro dell’espansione della variante Omicron nel Paese, sono 3.024 le persone ricoverate con Covid-19, il 58,8% in più rispetto a martedì scorso e il dato più alto dal 19 febbraio.

La variante Omicron è diventata dominante in Olanda. Ad annunciarlo, come riportano diversi media locali, è l’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente che ha sottolineato come, nonostante i contagi siano da giorni in calo, l’alta trasmissibilità di Omicron determinerà "un nuovo aumento delle infezioni" e, probabilmente, "crescerà anche il numero di ricoveri ospedalieri". L’Olanda è attualmente in lockdown ed è stata tra i primissimi Paesi - secondo gli esperti locali anche in un periodo antecedente al Sudafrica - a registrare i casi della nuova variante. Ora Omicron ha scalzato definitivamente Delta.

Il Consiglio di Stato belga ha accolto il ricorso presentato da una gran parte del settore culturale del Paese contro la chiusura, decisa lo scorso 22 dicembre, di cinema, sale da concerto e teatri per limitare la diffusione della variante Omicron del Coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa belga, appena sei giorni dopo la decisione del Comitato di Concertazione, che stabilisce le regole per la gestione della pandemia, il massimo organismo di giustizia amministrativa del Regno l’ha annullata, provocando le reazioni positive dei ricorrenti oltre che degli esponenti politici dell’opposizione al governo guidato da Alexander De Croo. La decisione del 22 dicembre scorso non riguardava mostre e musei.

Diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian - ha registrato lunedì un nuovo record di contagi superando per la prima volta i 15.000 casi in 24 ore, esattamente 16.164, a fronte di 130.686 tamponi, con un tasso di positività del 12,4%. A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata dominante in Danimarca.