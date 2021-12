Roma, 29 dicembre 2021 - Cresce la curva epidemiologica del Covid in Italia. I contagi degli ultimi giorni hanno registrato numeri di record (qui i dati completi di ieri) e c'è attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute, che fotografa la situazione dei nuovi casi, dei morti e dei ricoveri. Intanto il governo è al lavoro sul fronte quarantena e isolamento, soprattutto per quanto riguarda i vaccinati.

E, mentre si cerca di trovare un argine anche alla corsa ai tamponi, il farmacologo Silvio Garattini invita il governo a intrapendere la strada dell'obbligo vaccinale. Intanto la Fiaso (la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) sottolinea come dal 7 al 28 dicembre il numero dei pazienti Covid non vaccinati ricoverati è cresciuto del 46%, mentre l'aumento dei vaccinati si è fermato al 19%. Un trend confermato anche dai dati raccolti dalle centrali operative del 118, che tracciano un'identikit dei malati Covid che chiamano l'ambulanza da casa: non vaccinati e con un'età compresa tra 35 e 60 anni, che sono non vaccinati e hanno un'età compresa tra 35 e 60 anni, i pazienti Covid che hanno già febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratoria acuta.

Tutto questo mentre sono comparse scritte 'no vax' davanti a un punto tamponi nel Ravennate e insulti contro l'ffettivologo Matteo Bassetti in Valsusa. Ieri scritte simili sono state trovate davanti all'hub vaccinale di Napoli e minacce sono state recapitate al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli.

In Veneto i contagi da Covid segnano un altro record: 8.666 in sole 24 ore, un dato ben più alto di ieri (7.403) che già rappresentavail dato più alto dall'inizio della pandemia. Il totale degli infetti da quando è iniziata la crisi sale a 626.319. Si contano anche 23 decessi, che portano le il dato complessivo delle vittime a 12.358. Le persone attualmente in quarantena salgono a 80.456 (+ 4.485). Numeri ugualmente preoccupanti sul fronte ospedaliero: sono 1.290 i ricoverati in area medica (+126), e 190 quelli in terapia intensiva ( +12)

Record di contagi giornalieri anche per la Toscana: 7.304 positivi in più (7.000 confermati con tampone molecolare e 304 da test rapido antigenico). Il numero totale di casi in regione sale così a 348.883. Gli attualmente positivi sono oggi 42.636, +18% rispetto a ieri. I ricoverati sono 627 (27 in più rispetto a ieri), di cui 78 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano anche 9 decessi. Le persone complessivamente guarite sono 298.707 (794 in più rispetto a ieri, più 0,3%).

In Umbria sono 3.171 i nuovi positivi conteggiati nella giornata di oggi. Si tratta di un numero decisamente alto, mai registrato. Sul versante dell'ospedalizzazione, però, i numeri sono più confortanti, visto che ad oggi i ricoverati sono 122 di cui 8 pazienti in terapia intensiva. Di questi, all'incirca la metà non sono vaccinati. "In area medica i ricoverati sono 114 con età media intorno ai 69 anni, il 50% non risulta vaccinato - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto - . Invece i soggetti ricoverati che erano stati vaccinati con due dosi, sono affetti da patologie pregresse, mentre 14 soggetti che avevano ricevuto anche la terza dose sono ultraottantenni e anche questi tutti con comorbilità. In terapia intensiva i ricoverati sono 8 di cui la metà non vaccinati".

Sono 2.885 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia dove sono stati processati 73.314 test. Si tratta del 3,93% del totale. È Bari la provincia in cui è stato rilevato il numero più alto di nuovi malati Covid: 926. Seguono le province di Lecce con 630 casi, Bat con 368, Brindisi con 328, Foggia con 292 e Taranto con 256. Altri 78 casi riguardano residenti fuori regione e di altri sette non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 16.035 di cui 203 ricoverati in area non critica (4 in più rispetto a ieri) e 24 in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono sette che fanno salire a 6.962 il totale dei decessi da inizio pandemia.

Sono 1.707 i casi di individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 18,6% rispetto ai 9.165 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi, mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti è salito a 423,80. Il maggior numero di positivi è stato registrato nelle province di Ancona (560) e Fermo (416), mentre il numero più alto di nuovi casi (594) è avvenuto per contatto domestico; la fascia di età maggiormente interessata dai contagi e' quella 25-44 anni (581 casi).

La Basilicata registra 484 nuovi positivi a fronte di 2.330 test Covid, 45 invece le guarigioni. In Molise i nuovi casi sono 159 e ci sono anche due decessi.

