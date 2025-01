Come distinguere gli impostori. L’esperto: è sempre più difficile: "Attenti alle foto e agli sfondi"

Un fenomeno destinato a diventare sempre più raffinato e pervasivo e una società, quella italiana, che al momento non ha gli strumenti per fronteggiarlo. Ma si può sempre imparare. Per questo Franz Russo, esperto di comunicazione e tecnologie digitali, fornisce alcuni consigli per farsi venire il dubbio che un profilo con cui si interagisce, potrebbe in realtà essere un fake.

Franz Russo, i social sono invasi da profili fatti con l’AI. Un fenomeno che non smette di crescere, a volte alimentato dalle piattaforme stesse. Perché?

"C’è una necessità da parte delle piattaforme di tenere alte la creazioni dei contenuti e le interazioni. Conviene a loro, anche economicamente. Il problema è che molti di questi profili sono creati anche da chi ha interesse a inondare la rete con fake news, odio e teorie complottiste varie".

Siamo in grado di fronteggiare quella che ha tutti i contorni di una emergenza democratica?

"Al momento, purtroppo no. Le persone non sono in grado il più delle volte di distinguere fra profili veri e falsi e, con il tempo, diventerà sempre più difficile. Lo stesso discorso vale per le notizie".

Quali le nostre difese?

"I sistemi di difesa sono molto deboli. Abbiamo delle grosse carenze quanto a cultura digitale. Se si aggiunge il fatto che Meta, almeno negli Usa, ha deciso di cancellare i gruppi di fact checking, significa che andiamo incontro a problemi grossi. Acquisire capacità tecniche e più consapevolezza dei rischi è diventato prioritario".

Può dare ai nostri lettori qualche consiglio che li aiuti a capire se hanno a che fare con un profilo vero o falso?

"Le tecnologie sono in rapida implementazione e diventano sempre più raffinate. Ma dalla foto possiamo capire se quel profilo sia reale o meno. Se ci si fa caso, le foto di questi profili sono sempre molto plastiche, in qualche caso somigliano quasi a disegni. Altro elemento importante è lo sfondo. Spesso sono sfumati, particolare che contribuisce a creare un’area di irrealtà. E poi la simmetria del viso. I volti generati dall’Intelligenza artificiale sono perfetti. Troppo, per essere veri".

Marta Ottaviani