Il video della frana su Cima Dodici con l’imponente scarica di pietre. Chiuso il sentiero della Forcella Giralba

Roma, 30 luglio 2024 – Su Cima Dodici si è verificata un’enorme caduta di sassi, che fortunatamente non ha causato vittime o feriti. Verso le ore 21 di lunedì, una scarica di pietre si è abbattuta lungo il ghiaione nei pressi di Forcella Giralba, a 2.300 metri di quota. L’evento è stato osservato dal vicino rifugio Comici-Zsigmondy.

L’orario serale in cui si è verificato l’evento ha evitato che fossero presenti escursionisti sul sentiero, che attualmente è stato chiuso. Esperti della Provincia di Bolzano stanno compiendo un sopralluogo aereo della zona, per valutare la situazione.

L'enorme caduta di pietre si è verificata intorno alle 21 di lunedì sera

Sulle Dolomiti di Sesto negli ultimi anni si sono registrate diverse frane: il 3 agosto 2022 ci fu una caduta sassi di grosse dimensioni in zona Weisslahn in val Fiscalina, mentre l'8 agosto 2015 cinque escursionisti rimasero feriti in modo non serio da una scarica di sassi dopo un forte temporale. L'evento più clamoroso fu però la mega frana del 12 ottobre 2007: 60.000 metri cubi di roccia e pietre e una fitta nuvola di polvere che si posò per ore sulla val Fiscalina.