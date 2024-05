Chico Forti oggi alle 13 incontra la mamma 96enne

Trento, 22 maggio 2024 – Qui a Trento c è già gente davanti a casa di Maria, la mamma di Chico Forti. Alle 13 ci sarà l’incontro fra la donna, 96 anni, e l’ex produttore televisivo italiano, condannato all'ergastolo per l'omicidio a Miami di Dale Pike e tornato in Italia nei giorni scorsi dopo 24 anni di carcere in Florida. E' tornato in Italia sempre da detenuto dopo l’accordo fra il governo italiano e quello statunitense.

Chico Forti a Roma (Ansa)

L’ultima volta che si erano visti Chico e mamma Maria era stato nel febbraio del 2008, il 14, giorno dell'ottantesimo compleanno della donna. “Forse sarà l'ultima volta che ci vediamo”, si dissero in lacrime quel giorno. Non é stato così per fortuna. Un anno fa mamma Maria lanciò un appello tramite il nostro giornale alla premier Giorgia Meloni: 'Da mamma a mamma: aiuti mio figlio a tornare in Italia'. Il suo desiderio è stato esaudito.