Chiara Ferragni apre un canale su Telegram: "Così posso leggere tutti i commenti"

Chiara Ferragni (nella foto) a tre mesi esatti dallo scoppio dello scandalo Balocco ha aperto un canale su Telegram. "Almeno posso leggere tutto quello che scrivete", ha spiegato ai follower su Instagram l’imprenditrice digitale. Il canale, battezzato Chiara’s most loyal (i fedelissimi di Chiara), ha registrato 40mila iscritti in cinque ore.

Una scelta di rottura rispetto alle piattaforme normalmente utilizzate dall’influencer. I commenti su Telegram sono pubblic e chiunque può leggerli e farsi un’opinione sull’atteggiamento delle persone nei confronti della Ferragni, che sta tentando di recuperare terreno, dopo l’emorragia di follower conseguente lo scandalo sui pandori di beneficenza. Ferragni ha pubblicato finora su Telegram tre contenuti: un messaggio di benvenuto, un vocale in cui si è definita un po’ imbranata con i social che non conosce e una foto dell’outfit del giorno che ha raccolto quasi 8mila commenti. Intanto l’ex compagno Fedez si prepara all’intervista con Francesca Fagnani a Belve, in programma il prossimo 2 aprile. "Sono pronto a dire tutto e non farò scena muta", ha detto.

La stoccata riguarda l’intervista rilasciata da Chiara a Fabio Fazio, condotta in maniera troppo “morbida” da Fazio secondo molti osservatori e utenti dei social.