Chi sono i più ricchi d’Italia: da Ferrero ad Armani, la classifica dei miliardari del 2024

Roma, 6 dicembre 2024 – Cresce il numero dei miliardari in Italia, ma soprattutto cresce - ancora più velocemente - il loro patrimonio. I dati del rapporto Ubs sui super-ricchi mostra infatti come in un anno, dal 2023 al 2024, il numero di italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari sia salito di 6 unità, passando da 56 a 62, pari a un incremento di circa il 10%. Nello stesso arco di tempo però il loro patrimonio è salito da 162,3 a 199,8 miliardi di dollari, con una crescita del 23,1%, fra le più alte in Europa (in Germania e nel Regno Unito, ad esempio è stata 'solo' del 10%).

Ma quello che impressiona di più è la quantità di valore che questi 'paperoni' hanno accumulato rispetto alla ricchezza nazionale: su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, in pratica in Italia c'è un miliardario ogni milione di persone, ma con 200 miliardi di ricchezza, il loro patrimonio 'vale' l'8,4% del Pil (che per il 2024 l'Fmi stima in 2308 miliardi di dollari). Va detto che tale concentrazione non è un unicum: i 46 fortunati miliardari francesi (-16 rispetto all'Italia) hanno una ricchezza quasi tripla (576,5 miliardi di dollari) ovvero il 18% del Pil di Parigi.

I più ricchi d’Italia

Ma chi sono i più ricchi d'Italia? Secondo la classifica di Forbes, il ‘re’ indiscusso è Giovanni Ferrero, patron della Nutella, con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari. A seguire Andrea Pignataro, a capo del gruppo di servizi finanziari Ion. Sul terzo gradino del podio lo stilista Giorgio Armani. Seguono Giancarlo Devasini, Piero Ferrari, Massimiliana Landini Aleotti & family, Sergio Stevanato & family, Patrizio Bertelli e sua moglie Miuccia Prada e Gianfelice Rocca a chiudere la top 10. A seguire si annoverano il re del caffè Giuseppe De Longhi & family, Rocco Basilico e gli altri membri della famiglia Luxottica, Claudio, Clemente, Leonardo Maria, Luca, Marisa e Paola Del Vecchio, più Nicoletta Zampillo, vedova di Leonardo Del Vecchio. Nella classifica si trovano anche Giuseppe Crippa e famiglia, Francesco Gaetano Caltagirone, Brunello Cucinelli, Renzo Rosso e Giuliana e Luciano Benetton. Ma ci sono anche John Elkann, con un patrimonio di 2,6 miliardi di dollari e Marina e Piersilvio Berlusconi, entrambi a 2,1 miliardi. Stesso ammontare per Domenico Dolce e Stefano Gabbana.