"Chi non bada a spese?. Gli studenti Erasmus"

BOLOGNA

Nonostante sia distante dal centro e più vicino alla tangenziale. Le case in San Donato sono raggiungibili coi mezzi. Certo, questo non giustifica gli 850 euro al mese per una singola al Pilastro, ma è una soluzione praticabile per chi non ama stare nel centro storico o più semplicemente vuole evitare le multe; oppure quando "le camere sono carissime a Bologna", dice un’affittuaria. La casa è grande, le stanze un po’ meno ed è "tutta da sistemare". Se non dovesse bastare, è la fretta un altro elemento importante.

"Bisogna decidere subito – dice l’affittuaria –, altrimenti si rischia di rimanere a mani vuote. E gli studenti Erasmus premono per avere un appartamento nel minor tempo possibile, senza stare a badare troppo a futili spese". Già in questo periodo, infatti, gli studenti americani e spagnoli iniziano a prenotare le camere per il secondo semestre.

La stanza ‘a portata di Erasmus’, quindi, è all’interno di un appartamento di 145 metri quadri, da cinque locali. In fase di liberazione e ripristino - ecco perché non ci sono foto complete delle camere – le stanze sono vendute con la forma ‘all-inclusive’, come un albergo, che comprende: spese interne della casa – solo riscaldamento gas e da cucina, acqua e luce -, spese condominiali, luce scale, pulizie scale, ascensore, Tari, domestica e pulizie della casa due volte al mese negli spazi condivisi come cucina, sala, ingressi e bagno.

I letti delle camere singole sono comunque da una piazza e mezzo mentre la camera doppia dispone di due letti singoli. L’unica sala comune dell’appartamento rimane l’ambiente comune.