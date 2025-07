“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 4: le terre di Don Camillo e Peppone

Il vento ci soffia contro con sgodevole costanza; spettina il Po, lo increspa d’onde e spazza l’Argine maestro a un ritmo di venti chilometri orari, la medesima velocità di crociera che siamo in grado di tenere in condizioni normali. Il risultato è che si pedala come in salita, il fiato rotto, guadagnando un metro alla volta. Maledico tutto il tabacco che ho fumato e la mancanza d’alberi a far da sipario, l’ingombro dei bagagli appesi al portapacchi che mi frena ulteriormente. L’unica è procedere in fila indiana, con cambi frequenti a tirare in testa al gruppo. “Potrebbe andar peggio” osserva con cadenza bresciana Cormac mentre ti sfila accanto. Accenna alle frange nere che disegnano il cielo a destra e a manca, e non si azzarda a completare la citazione da Frankenstein Junior. “La perturbazione sembra divisa in due fronti” osserva scientifico Quentin, lo sguardo fisso sullo smartphone fissato al manubrio. “A Milano viene giù di brutto, e anche a Parma, ma qui sul fiume per il momento tiene”.

L’urgenza di passare in mezzo ai fronti temporaleschi ci sprona. Passiamo in tromba Polesine Parmense e Pieve Ottoville, ma a forza di spingere ci prende la fame. Sostiamo a Roccabianca, il paese di Giovannino Guareschi, che qui avrebbe voluto ambientare i film di Don Camillo e Peppone. Fu il regista Julien Duvivier, alla ricerca di un paese ’più tipico’, a battere il fiume verso valle sino a individuare Brescello. Ordiniamo piadine e cedrate al bar di fronte al castello, e come azzanniamo il pasto comincia a cadere una pioggerella dispettosa.

Nell’inverno 1986-1987 Pier Vittorio Tondelli lascia in via definitiva la casa bolognese di via Fondazza e si trasferisce a Milano, “la città della fantasia, della libertà e del desiderio”. L’appartamento, destinato a essere condiviso con un amico giornalista di moda, sorge in via Abbadesse quasi all’angolo con la prospettiva alberata di viale Zara, venti minuti a piedi dalla Stazione Centrale. Nei quartieri che le sono addossati, a lungo considerati la casbah cittadina, resistono ritagli di verde, botteghe artigiane e locali difficili da immaginare in centri più piccoli e bigotti, come la Nuova idea di via De Castilia, discoteca e balera in puro stile Almodovar, dove attempate sciure ballano con i teppistelli borchiati e i trans. Ancora oltre, in direzione dei bastioni, si levano la ruota panoramica e le giostre delle Varesine, quanto di più simile a un angolo di Riviera adriatica nel cuore di Milano, una città di cui PVT apprezza la varietà e la garanzia di un tranquillo anonimato.

Per invocare la protezione delle potenze superiori sulla nuova dimora, PVT acquista un oggetto familiare ai suoi lettori, una tanka, oggetto sacro del Buddhismo tibetano, simile a quella descritta in Rimini. Il suo terzo romanzo, gli ha regalato un relativo agio, ma la sua resta la vita di uno sperimentatore e di un nomade. Fa parte della prima generazione di italiani che parlano le lingue straniere in maniera accettabile, la prima a poter viaggiare in aereo; sfrutta l’opportunità scrivendo servizi dalle grandi capitali europee, dall’Egeo, dalla Tunisia, mescolando senza sosta i momenti che i romani distinguevano in otium e negotium. A ispirarlo è la massima di una scrittrice che ama, Patricia Highsmith: “Gli scrittori sono sempre al lavoro. Non smettono mai. È questa la natura dello scrivere, perlomeno dello scrivere narrativa. Gli scrittori o stanno sviluppando un’idea o, seppure inconsciamente, sono alla ricerca del germe di un’idea”.

È in questo periodo che PVT prende a varcare sempre più spesso le soglie dei camposanti per rendere omaggio agli autori che considera fondamentali. Nelle stagioni a venire lascerà fiori sulla tomba di Ingeborg Bachmann e scavalcherà il cancelletto della Auden Haus a Kirchstetten; si spingerà a visitare Ma trouvaille, la lussuosa dimora di Prokosch in Costa Azzurra, benché l’autore che si riproponeva di intervistare sia nel frattempo scomparso, e volerà oltreoceano per onorare un autore amatissimo sin da ragazzo, Jack Kerouac. È un genere di viaggi, d’altronde, che qualifica come un tipo particolare di ‘vacanza intelligente’.

Un semaforo rosso ci obbliga ad arrestarci sotto l’acqua alle porte di Colorno. Perlomeno il vento si è placato, e la casacca basta a mantenere il corpo in temperatura. “Come ti è venuto in mente questo viaggio per portare un fiore a Tondelli?” domanda Cormac nell’arrestarsi al mio fianco, fumigante d’umidità. “Lo faceva anche lui con gli autori che stimava” la faccio breve. “Ci andava in bici?” vuole sapere il mio amico, lo sguardo colmo di una speranza adolescenziale. “Non mi risulta” mi tocca deluderlo. “Peccato” sospira mentre il semaforo ci dà il via libera. “È un gran bel modo di viaggiare”.

Appena trasferito a Milano, PVT sperimenta un’innovazione tecnica che cambia il suo modo di scrivere. Dopo tanti anni trascorsi a battere sulla vecchia Olivetti e la rapida stagione delle macchine da scrivere elettroniche, passa al personal computer sperimentando le possibilità della videoscrittura: applica per la prima volta la funzione di ricerca interna al testo e il ricorso al “taglia e incolla”, e si rammarica di non avere avuto a disposizione prima quelle possibilità. Il nuovo romanzo che sta scrivendo è il più ambizioso dal punto di vista letterario che abbia mai tentato. Ancora non può saperlo, ma sarà l’ultimo che avrà il tempo di scrivere. I soli a conoscere il testo in fieri sono Elisabetta Sgarbi, la sua editor, e il direttore di Bompiani Mario Andreose. Sono bastati i primi invii parziali, accompagnati dall’invito a Sgarbi di lavorare insieme sulle pagine, per riconoscere i tratti di un’opera fuori dall’ordinario, “una bellissima, toccante, storia d’amore”.

Camere separate è un romanzo dalla prosa più netta che mai attraverso il quale Tondelli fa i conti con tutti i suoi turbamenti: il tempo che passa e la condizione omosessuale, il tema struggente dell’abbandono, la specificità della condizione del narratore, il senso di colpa che lo accompagna da sempre “per essere nato, per aver occupato un posto che non voleva, per l’infelicità di sua madre, per la rozzezza del suo paese”. Camere separate è la storia di Leo, scrittore come lui, del suo lutto per la perdita dell’amato Thomas e del faticoso viaggio dentro se stesso e sui luoghi del proprio passato, alla ricerca di una ragione per mantenersi attaccato alla vita.

Quando la versione finale del romanzo arriva in redazione, però, alla Bompiani si insinua il gelo: Leo non si deve misurare solo col dolore della perdita, ma con la prefigurazione della propria fine. È malato, condannato a morte nel fiore degli anni come capita a migliaia di uomini e donne della sua generazione, per una “spada” condivisa, un rapporto non protetto o una trasfusione d’urgenza.

“Si avvierà alle sue cure” PVT scrive del protagonista, “cambierà letti negli ospedali, ma saprà sempre, in qualsiasi ora, che sarà tutto inutile, che per lui, finalmente, una buona volta, per grazie di Dio Onnipotente, anche per lui e la sua metaphysical bug, la sua scrittura e i suoi Vondel o Madison, anche per tutti loro è giunto il momento di dirsi addio”.

È solo un romanzo, si domandano in casa editrice, o c’è dell’altro? Le statue di Don Camillo e Peppone si fronteggiano dagli angoli opposti della piazza di Brescello, gremita per il passaggio del Giro d’Italia. Il curato col sorriso a tutti denti di Fernandel è sotto la chiesa del celebre “Cristo parlante”, il sindaco con le sembianze di Gino Cervi all’ombra del municipio, e per scattarsi una foto con lui serve attendere che una coppia di turisti tedeschi si sia sfogata a dovere con i selfie. Il museo dedicato ai due personaggi, accanto a una serie di cimeli cinematografici, raccoglie anche numeri originali del Bertoldo e del Candido, i due giornali di proprietà Rizzoli ai quali Guareschi lavorò prima e dopo la guerra, fino al malaugurato processo che lo contrappose a De Gasperi e gli costò prigione e lavoro, condannandolo a trascorrere gli ultimi anni in isolamento fra l’’Incompiuta’, la sua villa fa Roncole Verdi, e la casa di Cervia dove si spense nel ’68.

La comitiva di ciclisti a Brescello: la foto di rito con la statua di Peppone, personaggio di Guareschi

Nel mettere insieme la documentazione sul suo cicloviaggio padano per il Corriere, mi sono imbattuto anche in PVT. In un’intervista giovanile derubricava Guareschi a ’lettura da zie’ e confessava di non averne mai frequentato le pagine; pochi anni dopo, in qualità di curatore della sezione letteraria d’una mostra su Riccione e la Riviera, scopriva il suo reportage del ’41 e se ne innamorava, fino a includerlo in un nuovo canone emiliano-romagnolo accanto a due altri celebri letterati pedalatori, Oriani e Panzini.

Chi è intellettualmente onesto non si vergogna a cambiar d’avviso. La gente si accalca alle transenne per veder schizzare la carovana verso il traguardo volante, e io mi domando quanti altri autori Tondelli avrebbe potuto far conoscere se solo la vita fosse stata più generosa con lui. Camere separate sorge dalla tipografia nel maggio 1989, appena in tempo per essere presentato alla seconda edizione del Salone di Torino. Il pubblico risponde con calore, la critica applaude il nuovo Tondelli, che mette a tacere “l’anima rock e jazz dei primi romanzi” per farsi introspettivo, profondo, a tratti apertamente lirico: “Il racconto comincia benissimo”, si legge sulle pagine culturali, “stile più calibrato”, “un romanzo che segna la seconda nascita dello scrittore”. Camere separate si difende bene nelle classifiche di vendita, ma il tour promozionale che si protrae per tutta la buona stagione lascia l’autore spossato.

“Per due o tre anni mi dedicherò esclusivamente al lavoro editoriale, agli articoli, alle recensioni” dichiara appena rientrato a Milano, ma il destino gli concederà quel tempo col contagocce.

PVT è tenuto da oscuri presagi, e prima di tuffarsi nella nuova stagione di lavoro sente l’urgenza di rendere visita a un sacerdote che conosce dai tempi in cui faceva il militare a Roma. Si chiama Pierre Riches, ed è la sola persona al mondo al quale ’Vicky’ possa confidare il suo tormento più intimo: dire o meno ai propri cari della sieropositività? Brescello sono le coppie attempate di visitatori teutonici e francesi che si fotografano davanti al carro armato dei film di Fernandel e Cervi, le foto di scena e i manifesti schierati sulle pareti della trattoria della Marisa, le magliette “Vota Peppone” a diciannove euro allo shop ufficiale. Le istantanee del ’Mondo piccolo’ ci affascinano da sempre perché ci sgombrano l’anima, ci assolvono dal pensiero molesto che non abbiamo ancora fatto i conti con tutto il tempo trascorso da allora, con i vuoti che la vita ha spalancato nel frattempo e le ferite che ci ha lasciato addosso.

Gargnano, sponda del Garda, novembre 1989. Padre Pierre Riches, trasferito da qualche tempo a esercitare la propria attività pastorale nella cittadina lacustre, riceve la visita di Pier Vittorio Tondelli, appena rientrato da Parigi. Lo scrittore rivolge un sorriso d’insondabile malinconia al sacerdote per il quale da dieci anni non ha segreti, poi si leva dal cuore un peso insopportabile. Pronuncia il nome della malattia che non si può nominare, spiega che da qualche tempo ha iniziato a star male. Riches, che ha una lunga esperienza di insegnamento in California e ha già pianto la morte di diversi studenti devastati dall’Aids, sa bene che da quella diagnosi non c’è ritorno. Per un tempo che pare lunghissimo nessuno dei due pronuncia una parola. Il sacerdote osserva colmo di pena il giovane.

’Vicky’ si stringe nelle spalle, fa per dire qualcosa, poi sorride mesto e domanda consiglio al padrone di casa. Farebbe bene a raccontare di quel segreto in famiglia? O è meglio che lo tenga sepolto dentro di sé per risparmiare ai suoi la sofferenza e la vergogna? “Parlane subito con tuo fratello” lo invita Padre Riches. “Insieme a lui, io credo, troverete le parole giuste per spiegare la situazione a vostra madre”, quindi la sua voce si increspa in una murmure benedizione. Tra i cespugli di Ghiarole, la frazione di Brescello dove ci siamo fermati per la sera, danzano a decine le lucciole. Giovannino Guareschi aveva ragione: la magia di questa terra ha a che fare con “l’ampio, eterno respiro del fiume che pulisce l’aria. Del fiume placido e maestoso, sull’argine del quale, verso sera, passa la Morte in bicicletta”. Recito per i miei compagni il classico palindromo “in girum imus nocte et consumimur igni”, “vaghiamo la notte e ci consumiamo nel fuoco”, e finiamo per parlare di come la generazione prima della nostra abbia subito castighi feroci. L’eroina si è lasciata dietro una scia di ragazzi devastati, e la malattia ne ha falciati altrettanti negli anni a venire, li ha portati via a ventisette, trentasei, quarantacinque anni.

Ormai siamo più vecchi di tutti loro, e non ci farebbe paura se attraverso il velo luminescente che avvolge i cespugli si materializzassero i loro fantasmi. “E se l’ombra di un morto viene a sedersi vicino a te”, scrive sempre Guareschi, “tu non ti spaventi e parli tranquillo con lei”.

