Cervinia cambia nome. Il sindaco: “Avviato iter per ripristinare il vecchio Le Breuil”. Monta la protesta, via a petizioni social

Aosta, 30 novembre 2023 – Cervinia cambia nome. La nota località sciistica del Comune di Valtournenche si chiamerà Le Breuil. Perché? Perché il nome Cervinia risale al ventennio fascista. La decisione è stata presa dal Comune stesso, che ha approvato una serie di nuove denominazioni per villaggi, frazioni e località sul suo territorio. La giunta regionale ne ha preso atto e pochi giorni dopo è stato firmato il decreto.

"Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia”, ha detto all'ANSA il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione della celebre località turistica. “L'iter riguarda la modifica dell'attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome”, ha aggiunto.

ITALY ALPINE SKIING

Ma la decisione non piace a tutti e monta la protesta. Su change.org sono state già lanciate diverse petizioni contro la decisione e crescono le adesioni. La petizione "Mantenere il nome Breuil-Cervinia invariato" è stata promossa ieri contro un cambiamento che, si sottolinea, "potrebbe causare danni economici, turistici e all'immagine di un brand noto in tutto il mondo" e ha già raggiunto oltre 1.300 firme. Altre due raccolte firme sono spuntate oggi "Non cancellate Cervinia!" e "Salviamo il nome di Cervinia" e hanno già una decina di sostenitori. Nella prima petizione si sottolinea: "Cervinia così conosciuta dal 1934 sparisce perché 'il nome è fascista'. Siamo vissuti finora (90 anni...) senza essere turbati da questo nome, abbiamo sciato sulla neve godendo della straordinaria bellezza del luogo, applicando solo un pensiero di pace fra la gente. Cervinia è conosciuta internazionalmente fra sciatori e scalatori di tutto il mondo. Difendiamo Cervinia, opponiamoci ad una visione retrograda di un mondo chiuso e limitato". "'Netto dissenso' arriva da più parti e con questa petizione vogliamo sottolineare il vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un'ideologia fuori tempo, spazio e luogo, non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle D'Aosta", si sottolinea nella seconda petizione.

"Immaginatevi - afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè - che da domani al bar o al ristorante dicessimo: mi dà una Pemberton's French Wine Coca, no perché è così che dovremmo chiamare la Coca Cola secondo la follia promossa dalla Regione Valle d'Aosta. Cambiare il nome a Cervinia, una delle località sciistiche più rinomate al mondo e simbolo dell'Italia è folle, dal punto di vista turistico ed economico, e farlo perchè il nome risale al ventennio fascista è una cosa incommentabile. Vi immaginate possibile che la Svizzera cambi il nome a Saint Moritz perchè è cattolico? Ecco le follie del politicamente corretto arrivano a questo; diciamo che non è una grande idea e dalla quale mi auguro si possa tornare indietro".