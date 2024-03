Una gita di domenica insieme agli amici, con la moto da cross, una delle sue grandi passioni, si trasforma in tragedia per Damiano Bufo, 25enne originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, in provincia di Teramo, morto a causa di un incidente stradale. Bufo è finito contro una catena che delimitava una proprietà privata, mentre faceva motocross nelle campagne di Bisenti, sempre nel Teramano.