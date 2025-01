Esplosione a Catania, crolla palazzina di 3 piani. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto

Catania, 21 gennaio 2025 – Paura a Catania per un’esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo e avvertita anche a chilometri di distanza. Una palazzina di tre piani è crollata e i vigili del fuoco sono sul posto con tre squadre, anche dei nuclei speciali Nbcr, specializzati in interventi con fuoriuscita di sostanze pericolose, e Usar, per la ricerca e il soccorso di dispersi.

Secondo le prime informazioni, la deflagrazione è avvenuta in via Fratelli Gualandi, nel punto in cui stavano lavorando squadre dell’azienda del gas dopo una segnalazione di perdita nella rete.

Stando al sito locale Catania Today sarebbe probabile la presenza di feriti e dispersi.

Nella zona sono arrivare numerose ambulanze e pattuglie di carabinieri e polizia. Fortunatamente la strada era stata chiusa con l’arrivo dei tecnici del gas. Alcuni anziani sono stati fatti sgomberare dalle abitazioni vicine: tre palazzine sarebbero state danneggiate.

Notizia in aggiornamento