Castel Volturno, 15enne si tuffa in piscina e muore. Era alla festa di compleanno di un amico

Caserta, 16 maggio 2024 – Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un 15enne è annegato nella piscina privata di un condominio, mentre festeggiava il compleanno di un amico. La causa del decesso non è ancora chiara. Secondo quanto accertato dalle autorità, il giovane, residente a Capua, si era tuffato in acqua senza riemergere. Riportato a galla e sottoposto al massaggio cardiaco a bordo piscina, l’adolescente non dava alcun segno di vita. Il giovane è morto tra lo choc e disperazione dei presenti. Si ipotizza la congestione o un malore.

Alla piscina pare che si accedesse con un biglietto. Sono in corso verifiche dei carabinieri circa la regolarità nella gestione della struttura così come vengono sentiti gli amici della vittima e i presenti all'incidente.