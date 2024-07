Campione di nuoto salva un 12enne

BOFFALORA D’ADDA (Lodi)

"Ho sentito gridare aiuto e ho visto il ragazzino che si sbracciava. Ho capito che non c’era tempo per riflettere. Così mi sono buttato nel fiume, ho nuotato controcorrente. La corrente del fiume era veramente forte, ma non c’erano alternative: era stremato e stava perdendo le forze. L’ho abbracciato, l’ho tranquillizzato, e sono riuscito a portarlo sulla riva opposta facendomi trascinare dalla corrente". Federico Vanelli, 33 anni, olimpionico del nuoto in acque libere, tesserato delle Fiamme Oro, pluripremiato ai mondiali (bronzo nel 2017), spiega i momenti concitati in cui venerdì pomeriggio è riuscito a salvare la vita a un dodicenne residente in zona che stava annegando nel tratto lodigiano del fiume Adda. Vanelli non avrebbe nemmeno dovuto essere lì in riva al fiume, "sono arrivato all’ultimo dopo l’invito di un amico", dice. Ma quando ha visto quel 12enne ormai in balia del fiume, l’ex campione azzurro non ha esitato un attimo a gettarsi in acqua, nonostante fosse ben conscio dei pericoli del’Adda, che ogni anno strappa delle vite. "Prima di buttarmi mi sono detto: ’Non può succedere sotto i miei occhi. Non me lo perdonerei mai’. Questo episodio – conclude Vanelli – ha davvero dato un senso in più a tutta la mia carriera sportiva".

Paola Arensi