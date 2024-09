Cade dall’altalena e muore a 6 anni

BERGAMO

L’altalena che oscilla, la bimba che cade e la giostra che si trasforma in una trappola. Un colpo alla nuca è stato fatale per Ritaj Lahmar, 6 anni, figlia di una coppia di origine marocchina residente a Credaro (Bergamo). La tragedia alle 21.15 di lunedì. Ritaj è in parco giochi di Villongo San Filastro, assieme alla madre e a un gruppo di amichetti. La piccola sale sull’altalena per disabili. Non si siede, sta in piedi mentre gli altri bambini la spingono. All’improvviso perde l’equilibrio e cade. Non fa in tempo a rialzarsi che la pedana dell’altalena la colpisce violentemente alla nuca. La bimba viene subito soccorsa dalla mamma e dalle altre persone che si trovavano al parco. A Villongo arrivano l’ambulanza e l’automedica. Ritaj viene rianimata e trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Durante il volo il quadro clinico peggiora e intorno alle 23 il cuore della bimba smette di battere. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. L’altalena è stata sequestrata e sarà effettuata una perizia per capire se fosse a norma.