Roma, 23 settembre 2021 - Appuntamento con il consueto bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia con i dati di oggi su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. La situazione pandemica sembra migliorare nel nostro paese: quattro regioni tornano verdi nella mappa europea dell'Ecdc, nessuna nuova regione sembra destinata a raggiungere la Sicilia in zona gialla la prossima settimana, con la Calabria, a rischio negli scorsi giorni, che ha una percentuale di occupazione delle terapie intensive all'8% (4 punti sotto la soglia limite), e i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe sono confortanti. Secondo la fondazione presieduta da Nino Cartabellotta, infatti, scendono ancora i nuovi casi (-14,9%), i ricoveri ordinari (-5,5%) e le terapie intensive (-6,9%) mentre rimangono stabili i decessi.

La politica frena sui virologi in tv. "Interviste solo se c'è l'accordo della Asl"

Dati a doppio volto invece sul fronte dei vaccini: se da un lato l'efficacia dei sieri si conferma molto elevata contro i decessi e l'ospedalizzazione e sono già oltre 12.600 le terze dosi somministrate ai 'soggetti fragili', dall'altro si registra un netto calo di vaccinazioni. Nonostante le scorte di oltre 10 milioni di dosi, infatti, i nuovi vaccinati sono crollati del 41% nelle ultime due settimane: in particolare non si sblocca la situazione degli over 50 (fascia a rischio forme gravi e con ancora 3,7 milioni di persone che non hanno completato il ciclo) e frena la fascia 12-19, ancora più centrale dopo il ritorno a scuola in presenza.

Mattarella: "Con vaccini la scuola non dovrà chiudere"

E su quest'ultimo punto il presidente Cartabellotta esprime preoccupazione: "Il mondo reale della scuola si ritrova all’inizio del nuovo anno scolastico senza una strategia di screening sistematico di personale e studenti, con regole sul distanziamento derogabili in presenza di limiti logistici e senza interventi sistematici su aerazione e ventilazione delle aule, né sulla gestione dei trasporti. E - aggiunge - la vaccinazione di personale e studenti, seppur indispensabile, non è sufficiente per arginare la diffusione del virus e scongiurare la DAD, in particolare nelle scuole primarie".

"Quarantena Covid equiparata alla malattia". Tridico: confermata per tutto il 2021

Numero di contagi Covid in crescita costante in Veneto, che registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Non vi sono fortunatamente nuove vittime per cui il totale dei decessi resta fermo a 11.749. Sono in calo invece i dati ospedalieri, con 260 posti letto occupati nelle aree mediche (-6), e 57 (-2) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.661.

Il bollettino odierno della Regione Toscana segnala nelle ultime 24 ore 304 contagi, rilevati da 8.190 tamponi molecolari e 9.992 antigenici rapidi, sei morti e 430 guariti. Il tasso dei positivi è dell'1,7% sul totale dei tamponi e del 4,5% in relazione ai nuovi soggetti controllati. Anche oggi si registra un nuovo alleggerimento della pressione ospedaliera: nelle aree Covid restano in cura 357 pazienti (-15 rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (uno in più).

Sono 138 i nuovi casi scoperti in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta dell'1,12% dei 12.280 test processati. La gran parte dei nuovi positivi è stata rilevata in provincia di Lecce (41); seguono le province Bat con 33, Bari con 22, Foggia con 20, Brindisi con 16 e Taranto con 8. Si registrano anche 4 decessi. Gli attualmente positivi sono 3.024 di cui 176 ricoverati in area non critica (5 in meno rispetto a ieri) e 22 in terapia intensiva (+2).

Nessun decesso e 44 nuovi casi in Alto Adige. In Basilicata 38 contagi, cinque in Molise.