Bruxelles, 23 settembre 2021 - Nella nuova mappa epidemiologica sul Covid dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Tornano in verde quattro regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Molise. Rimangono in rosso invece Basilicata, Calabria e Sicilia.

In Italia, secondo quanto riporta il report Gimbe, continuano a calare i casi di Covid-19, segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente ricoveri e terapie intensive. Stabili i decessi.

