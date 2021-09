Roma, 23 settembre 2021 - Sono oltre 44,5 milioni in Italia i vaccinati dal Covid con almeno una dose di siero, mentre 41 milioni e mezzo di persone hanno completato il ciclo. Questi i dati aggiornati a questa mattina, disponibili nel report del Governo, e che dovrebbero rispecchiare l'effetto Green Pass, dopo l'approvazione del decreto che prevede l'obbligo di certificato verde sul posto di lavoro. Tra i tanti numeri spuntano anche 19.292 dosi aggiuntive (o richiami o più comunemente 'terze dosi').

Ma è dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che si può evincere quale sia la situazione regione per regione. L'ultimo aggiornamento risale a ieri mattina e mostra come la Lombardia guidi la classifica per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (74,2%) con un discreto margine su Molise (73,7%), Lazio (72,9%) e Puglia (72,7%). Seguono Umbria (71,9%) Abruzzo (71,3%) ed Emilia-Romagna (71,2%). In coda a questa particolare classifica poche sorprese: ultima si posiziona la provincia di Bolzano dove 'solo' il 61,3% della popolazione ha terminato il ciclo. Penultima è la Sicilia (ancora in zona gialla) con il 62,7% davanti alla Calabria che con il 63,1% chiude il podio al contrario.

La Calabria fa però un salto in avanti se si considera il rapporto tra dosi somministrate e consegnate: risale in quartultima posizione dalla penultima di ieri. Merito delle 8mila dosei inoculate nelle ultime 24 ore. La percentuale regionale si attesta all'84,4% contro l'87,7 di media nazionale.

Prime dosi

La classifica Gimbe cambia se si considera il totale delle persone a cui è stata inoculata almeno una dose di siero anti Coronavirus. La regione più immunizzata di Italia (almeno parzialmente) diventa la Toscana con il 78,8% (69,3% con il ciclo completo +9,5% con la prima somministrazione) che mette di un soffo il naso avanti alla Lombardia e al Molise (entrambe al 78.7%).

Cambio di posizioni anche in fondo alla graduatoria: se la provincia di Bolzano resta fanalino di coda con il 65,5% di persone con almeno una dose (61,3+4,2), in penultima piazza scende la Calabria con il 68,4% (63,7+4,7) che viene scalzata dalla Sicilia al 68,6% (62,7+5,9).

Di seguito tutti i dati

ITALIA - 75% con almeno una dose / 69,8% ciclo completo / 5,2% con solo la prima dose

Umbria 76,7% con almeno una dose / 71,9% ciclo completo / 4,8% con solo la prima dose

Lombardia - 78,7% con almeno una dose / 74,2% ciclo completo / 4,5 con solo la prima dose

Toscana - 78,8% con almeno una dose / 69,3% ciclo completo / 9,5 con solo la prima dose

Molise - 78,7% con almeno una dose / 73,7% ciclo completo / 5% con solo la prima dose

Puglia - 78,2% con almeno una dose / 72,7% ciclo completo / 5,5% con solo la prima dose

Sardegna - 76,8% con almeno una dose / 70% ciclo completo / 6,8% con solo la prima dose

Lazio - 76,8% con almeno una dose / 72,9% ciclo completo / 3,9% con solo la prima dose

Emilia-Romagna 76,2% con almeno una dose / 71,2% ciclo completo / 5% con solo la prima dose

Basilicata - 76% con almeno una dose / 69,9% ciclo completo / 6,1% con solo la prima dose

Abruzzo - 75,4% con almeno una dose / 71,3% ciclo completo / 4,1% con solo la prima dose

Liguria - 74,2% con almeno una dose / 69,5% ciclo completo / 4,7% con solo la prima dose

Piemonte - 74,2% con almeno una dose / 67,4% ciclo completo / 6,8% con solo la prima dose

Veneto - 74% con almeno una dose / 69,6% ciclo completo / 4,4% con solo la prima dose

Prov. Autonoma Trento - 73,6% con almeno una dose / 67,9% ciclo completo / 5,7% con solo la prima dose

Marche - 73% con almeno una dose / 69,2% ciclo completo / 3,8% con solo prima dose

Friuli Venezia e Giulia 71,9% con almeno una dose / 67,6% ciclo completo / 4,3% con solo prima dose

Campania 71,8% con almeno una dose / 66,8% ciclo completo / 5,0% con solo la prima dose

Valle d'Aosta 70,2% con almeno una dose / 66% ciclo completo / 4,2% con solo la prima dose

Sicilia 68,6% con almeno una dose / 62,7% ciclo completo / 5,9% con solo la prima dose

Calabria 68,4% con almeno una dose / 63,7% ciclo completo / 4,7% con solo prima dose

Prov. Autonoma Bolzano 65,5% con almeno una dose / 61,3% ciclo completo / 4,2% con solo la prima dose