Roma, 24 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia. Come nel monitoraggio di ieri della Fondazione Gimbe anche nella bozza dell'Istituto superiore di Sanità tutti gli indicatori sono in calo nell'ultima settimana: l'indice Rt scende a 0.82, l'incidenza torna sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti e diminuiscono, anche se lievemente, i tassi di occupazione di aree mediche e rianimazioni. Questi ultimi tre valori saranno presi in esame dalla cabina di regia che disegnerà la nuova mappa dei colori delle regioni: la Sicilia ha ancora numeri da zona gialla, mentre le altre regioni saranno bianche anche i prossimi sette giorni. E nel pomeriggio arriveranno anche i dati di oggi su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive che ci aggiorneranno ulteriormente sull'andamento della situazione pandemica.

Intanto dopo l'allarme lanciato da Nino Cartabellotta sulla scuola, e in particolare sulla mancanza di "una strategia di screening sistematico di personale e studenti", oggi una circolare del ministero della Salute ha dato l'ok ai test salivari per i bambini "nell'ambito di attività di screening". Se si pensa a un possibile uso di questo tipo di test anche per soggetti fragili, operatori sanitari e Rsa, il ministero ha chiarito che "i test salivari antigenici non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità e sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere il green pass".

Sono 428 i nuovi casi di Covid in Veneto, dove si registrano anche sei decessi nelle ultime 24 ore. Calano i malati attualmente in carico, che sono 11.597 (-64) e la pressione ospedaliera: i ricoveri nei reparti ordinari sono 256 (-4) e il numero di pazienti in terapia intensiva 55 (-2).

Oggi 361 nuovi casi e 6 decessi.

In Toscana sono 334 in più rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid che hanno un'età media di 42 anni circa. Oggi si registrano 2 nuovi decessi che portano il totale a 7.128 morti. Ricoveri in calo: sono 348, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 49 in terapia intensiva (-2). Gli attualmente positivi sono 7.720, -0,8% rispetto a ieri. Tra questi sono 7.372 le persone che si trovano in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (53 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%).

Oggi in Puglia su 13.030 test effettuati sono stati rilevati 157 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 5 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 11 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto. Inoltre sono stati registrati 3 decessi. Attualmente sono 2.978 le persone positive: 168 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

In Alto Adige 58 nuovi casi, 10 in Molise. Nessun decesso e 2 contagi in Valle D'Aosta.

