Roma, 23 luglio 2021 - Il contagio Covid cresce, tanto, ma gli effetti sulle ospedalizzazioni continuano a restare limitati, per effetto delle vaccinazioni. Schizza l'Rt nazionale che - secondo i dati della bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero - supera la soglia di 1 e si assesta a 1.26, cioè una persona con il virus ne contagia più di un'altra. La scorsa settimana l'Rt era a 0.91. Si registra anche un forte aumento dell'incidenza che passa a 41 casi per 100 mila abitanti contro i 19 della settimana scorsa. Sono 19 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e 2, Basilicata e Valle D'Aosta, a rischio basso. L'Rt in Sardegna è al 2,24. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, tranne in Sicilia e Toscana che è al 3%. Protagonista di questa nuova ondata è la variante Delta: la circolazione è in costante aumento ed è ormai prevalente. Oggi ennesimo aggiornamento con il bollettino di Ministero della Salute, Protezione civile e regioni. Saranno diffusi, come di consueto, i dati su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino del 23 luglio

Le regioni / Veneto

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi in Veneto. Sono 669 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore, con una incidenza dell'1,79% sui tamponi eseguiti. Nessun decesso in più rispetto a ieri. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.958 (+316). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 260 (-5), dei quali i ricoverati totali 260 (-5), dei quali 242 (-5) in area medica, e 18, invariato, in terapia intensiva

Toscana

In Toscana sono 470 i contagi (465 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 32 anni. Non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In aumento invece i ricoveri: sono 98, 8 in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva, 1 in meno. Riguardo alle singole province Firenze registra 189 nuovi casi, con un ulteriore aumento rispetto al precedente report che era di 163, Prato 37, Pistoia 25, Massa Carrara 15, Lucca 57, Pisa 42, anche questa provincia in aumento rispetto a ieri come Livorno che conta oggi 46 in più, Arezzo 13, Siena 29. a su a volta in crescita, Grosseto 17 in più.

Puglia

In Puglia sono stati registrati 10.887 test per l'infezione da Coronavirus e sono stati trovati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

Le altre regioni

In Alto Adige 27 contagi, 18 in Basilicata, 17 in Molise.