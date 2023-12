Bassetti rincara su Meluzzi: “Curato dal sistema sanitario contro cui si è scagliato”

Genova, 6 dicembre 2023 – Matteo Bassetti torna a parlare di Alessandro Meluzzi, il noto psichiatra colpito da un’ischemia cerebrale , operato d’urgenza e ricoverato a Cesena. Poco dopo la notizia del malore, Bassetti aveva twittato una frase che in molti hanno interpretato come riferita a Meluzzi: “Ma non era radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?”, scriveva Bassetti su X. Un intervento che, parlando a Quotidiano Nazionale, aveva poi definito “casuale”.

Stavolta l’infettivologo genovese – diventato noto al pubblico televisivo durante la pandemia Covid – è esplicito. "Negli ultimi anni il collega Meluzzi ha spesso assunto posizioni antiscientifiche – sottolinea il direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino – scagliandosi contro i suoi colleghi, contro i vaccini e contro il sistema sanitario. Quello stesso sistema sanitario che oggi lo sta abilmente curando". “Nonostante siamo stati spesso in disaccordo come colleghi”, Bassetti fa comunque i “migliori auguri” allo psichiatra, “essendo lui (ora ndr) un paziente”.

Negli ultimi anni @a_meluzzi ha spesso assunto posizioni antiscientifiche, scagliandosi contro i suoi colleghi, contro i vaccini e contro il sistema sanitario. Quello stesso sistema sanitario che oggi lo sta abilmente curando. Siamo stati spesso, anche come colleghi, in… — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) December 6, 2023

Personaggio tv e figura controversa, Meluzzi ha più volte speso parole contro l’aborto, il matrimonio omosessuale e l’eutanasia, sposando tesi conservatrici che ha sostenuto anche nel corso della sua attività politica (è stato parlamentare di Forza Italia, per poi spostarsi al Centro).

Qui viene chiamato in causa da Bassetti per il suo anti-vaccinismo e per le sue uscite in materia di Covid-19. “Sono stato contagiato e non solo morto e ne conosco tanti come me”, affermò in un’intervista alla Verità, parlando dell”inutile” vaccino contro il Sars-Cov2 alludendo agli interessi economici delle case farmaceutiche come Pfizer, argomento cavalcato dai no vax. Meluzzi ha promosso l’uso dell'idrossiclorochina come terapia contro il coronavirus (“Non la usano perché costa poco”), quando l’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) ne aveva stabilito la “completa inefficacia” a fronte di “eventi avversi” segnalati nei pazienti. Si è pronunciato contro le restrizioni e ha sostenuto l’idea complottista secondo cui la pandemia non fosse altro che una macchinazione orchestrata da Bill Gates.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn