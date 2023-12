Alessandro Meluzzi, bufera sul post di Bassetti. L’infettivologo: “Minacciato di morte, hanno tirato in ballo anche Turetta”

Roma, 4 dicembre 2023 – Mentre l'Italia seguiva le notizie di Alessandro Meluzzi ricoverato per ischemia, il professor Matteo Bassetti - infettivologo e direttore del reparto Malattie infettive al San Martino di Genova -, postava: “Ma non era radio no vax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?”. In poco tempo è stato sommerso da insulti e minacce.

Ma non era radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati? — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) December 3, 2023

Professore, si riferiva a Meluzzi? Perché i tempi lo hanno lasciato pensare.

"E’ semplicemente casuale. Ho scritto solo quello che ho ripetuto negli ultimi tre anni. I no vax ci dicono che se fai il vaccino ti viene l'ictus, l’infarto o l’ischemia. Non entro nelle polemiche, mi pare abbastanza evidente che hanno terrorizzato la gente. Volevo far capire che le emorragie non vengono solo ai vaccinati. Il mondo no vax ha la coda di paglia”. Che cosa le hanno scritto?

"Ho ricevuto anche questa volta una quantità impressionante di insulti, è tutto in mano agli avvocati. Hanno dimostrato una violenza inaudita”.

La frase più pesante?

"C’è chi è arrivato a scrivere che mi devono sparare in testa, che devono chiamare Turetta. Questo è il livello del movimento no vax. Solo violenza inaudita, non sono in grado di accettare il confronto. Solo fuffa e ciarlataneria. Sono un professore universitario, ho un 102 di H index (criterio per quantificare la prolificità e l'impatto scientifico di un autore, ndr) non posso mettermi a discutere con questa gente”.

Presenterà denuncia?

"Certo, è tutto in mano agli avvocati. Io sono uno scienziato e cerco di dire ai settantenni di vaccinarsi. Oggi siamo l’ultimo paese in Europa per la copertura degli over 70. Chiedete ai no vax perché siamo arrivati a questo”.