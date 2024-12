"Basciano, uno stalker pericoloso". La procura ricorre al Riesame dopo la scarcerazione del dj

La procura di Milano ha presentato appello al Riesame sulla revoca della misura della custodia cautelare al dj Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni della influencer Sophie Codegoni e scarcerato il 23 novembre, dopo che era finito a San Vittore meno di 48 ore prima. Nell’impugnazione, davanti ai giudici del Riesame, l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa hanno chiesto per il 35enne gli arresti domiciliari, dopo che la scorsa settimana la 23enne, nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse e la sua paura. La modella aveva messo a verbale di non aver mai ritirato la prima querela di quasi un anno fa, una "remissione" di cui si dava conto nell’ordinanza che aveva portato alla scarcerazione del suo ex.