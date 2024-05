Beve candeggina, morta bimba di 10 mesi a Noto

Noto, 9 maggio 2023 – Sarà un’inchiesta a stabilire le responsabilità nella morte di una bambina di 10 mesi, deceduta oggi dopo aver ingerito candeggina. E’ successo a Noto, in provincia di Siracusa. Inutile la corsa in ospedale dei genitori.

Non è chiaro al momento come possa aver fatto la bimba a bere la varechina. Secondo una primissima ipotesi potrebbe essere finita, gattonando in un secchio.

Dall’ospedale è partita la segnalazione ai carabinieri che si sono recati a casa della famiglia dove c’è la madre, sotto choc, con altri figli.

Notizia in aggiornamento