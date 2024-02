Balocco contro la multa: "Pandoro? Spot corretto"

Balocco ha comunicato di aver impugnato il provvedimento dell’AGCM per l’iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto. L’Antitrust aveva sanzionato per 420mila euro l’azienda di Fossano e Chiara Ferragni per oltre un milione di euro, per "pratiche commerciali scorrette" nella vendita del Pandoro di Natale associata a un’operazione di beneficenza. Per l’Antitrust non "fu vera beneficenza" ma spot ingannevole, in quanto le vendite non erano correlate alla donazione.